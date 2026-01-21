無視法德演習！川普軍機將「強插」格陵蘭 防務權強納美本土司令部

加拿大皇家空軍CF-18戰機（F/A-18）從格陵蘭皮圖菲克太空基地起飛。該基地坐落於北極圈以北約1210公里處，是美軍全球最北端的軍事設施。（美國空軍資料照）



〔編譯陳成良／綜合報導〕北極圈地緣防衛態勢出現重大轉變。北美防空司令部（NORAD）20日透過社群媒體宣布，將派遣多架軍機進駐格陵蘭皮圖菲克太空基地（Pituffik Space Base）。美方此項部署行動發生在法國、德國舉行聯合演習之後，且正值美國總統川普因併購格陵蘭案與歐洲盟友陷入外交僵局之際，引發國際社會高度關注。

根據NORAD聲明，此次進駐行動包含來自美國本土與盟友的航空兵力。雖然聲明強調已獲得丹麥王國的外交許可，但其部署時機極具戰略示威意圖。

就在本月16日，法國與德國才剛向格陵蘭派遣少量軍事人員進行演習，試圖以此表達反對川普併購計畫的立場。然而美軍軍機在短短數日後便強勢進抵，顯示川普政府無視盟友姿態，直接以軍事實力在格陵蘭「亮劍」。目前歐盟定於週四（22日）召開緊急峰會，商討如何因應美方將國防部署與主權爭議掛鉤的激進做法。

皮圖菲克太空基地（舊稱圖勒空軍基地）是北美飛彈預警系統的核心節點。自2023年移交美國太空軍管理以來，其戰略地位在川普的北極擴張政策下大幅躍升。

為了支撐軍機進駐後的長效運作，美方已啟動基地設施的現代化升級。根據五角大廈近日發布的招標規劃，將針對該基地的飛行跑道照明、橋樑及各項基礎設施進行全面修繕，確保美方航空兵力能在這座極地最北前哨執行24小時攔截任務，強化對中俄威脅的監控能力。

國防責任移交 美方將格陵蘭納入北方司令部

川普曾多次強調，鑑於中俄在北極地區擴張，美國必須出於國安考量實質掌控格陵蘭。外電引述專家分析，NORAD此時展示部署能力，除了履行北極防衛職責，亦帶有在外交博弈中強化美方實質存在的戰略意圖。

目前美軍已正式將格陵蘭防務從負責歐洲事務的司令部，移交至負責美國本土防衛的北方司令部（NORTHCOM）。美方規劃未來將在當地增設更多雷達與感測器，並強化與加拿大的北極防衛整合，以因應中俄在極地地區的利益擴張。

