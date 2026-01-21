自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

無視法德演習！川普軍機將「強插」格陵蘭 防務權強納美本土司令部

2026/01/21 15:23

無視法德演習！川普軍機將「強插」格陵蘭 防務權強納美本土司令部加拿大皇家空軍CF-18戰機（F/A-18）從格陵蘭皮圖菲克太空基地起飛。該基地坐落於北極圈以北約1210公里處，是美軍全球最北端的軍事設施。（美國空軍資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕北極圈地緣防衛態勢出現重大轉變。北美防空司令部（NORAD）20日透過社群媒體宣布，將派遣多架軍機進駐格陵蘭皮圖菲克太空基地（Pituffik Space Base）。美方此項部署行動發生在法國、德國舉行聯合演習之後，且正值美國總統川普因併購格陵蘭案與歐洲盟友陷入外交僵局之際，引發國際社會高度關注。

根據NORAD聲明，此次進駐行動包含來自美國本土與盟友的航空兵力。雖然聲明強調已獲得丹麥王國的外交許可，但其部署時機極具戰略示威意圖。

就在本月16日，法國與德國才剛向格陵蘭派遣少量軍事人員進行演習，試圖以此表達反對川普併購計畫的立場。然而美軍軍機在短短數日後便強勢進抵，顯示川普政府無視盟友姿態，直接以軍事實力在格陵蘭「亮劍」。目前歐盟定於週四（22日）召開緊急峰會，商討如何因應美方將國防部署與主權爭議掛鉤的激進做法。

皮圖菲克太空基地（舊稱圖勒空軍基地）是北美飛彈預警系統的核心節點。自2023年移交美國太空軍管理以來，其戰略地位在川普的北極擴張政策下大幅躍升。

為了支撐軍機進駐後的長效運作，美方已啟動基地設施的現代化升級。根據五角大廈近日發布的招標規劃，將針對該基地的飛行跑道照明、橋樑及各項基礎設施進行全面修繕，確保美方航空兵力能在這座極地最北前哨執行24小時攔截任務，強化對中俄威脅的監控能力。

國防責任移交　美方將格陵蘭納入北方司令部

川普曾多次強調，鑑於中俄在北極地區擴張，美國必須出於國安考量實質掌控格陵蘭。外電引述專家分析，NORAD此時展示部署能力，除了履行北極防衛職責，亦帶有在外交博弈中強化美方實質存在的戰略意圖。

目前美軍已正式將格陵蘭防務從負責歐洲事務的司令部，移交至負責美國本土防衛的北方司令部（NORTHCOM）。美方規劃未來將在當地增設更多雷達與感測器，並強化與加拿大的北極防衛整合，以因應中俄在極地地區的利益擴張。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中