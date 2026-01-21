「勁蜂四型」低成本消耗共軍資源 有效掩護雄二E飛彈突穿攻擊

軍政人士今天指出，「勁蜂四型」合作研改積極執行中，持續朝引擎推力與酬載重量精進提升，可在完成驗證後，建立國內大量快速生產規模，以因應戰時需求。圖為中科院去年九月在台北航太國防展期間，展出勁蜂四型（前）。（資料照，記者方賓照攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕中科院與美商合作，計畫將MQM-178靶機改裝為「勁蜂四型」長程攻擊型無人機，並稱能與雄二E巡弋飛彈形成「高低配」戰術運用，軍政人士今天指出，雄風飛彈是精準直攻武器，是「一擊必殺的重拳」；勁蜂四型是遊蕩彈藥，是「制壓敵人的蜂群」，可用低成本手段消耗敵方高價值資源，並掩護我方主力（雄風飛彈）進行決戰。

他進一步表示，「勁蜂四型」合作研改積極執行中，持續朝引擎推力與酬載重量精進提升，可在完成驗證後，建立國內大量快速生產規模，以因應戰時需求。

軍事專家梅復興先前對此曾提出質疑認為，「勁蜂四型」如此性能與酬載均不如雄二E等其他可能的替代陸攻武器方案，是否適合擔當所謂的「高低配」或其真正成本效益，恐怕有待進一步評估。

軍政人士今天透露，跨國技術合作研改MQM-178靶機，能加速系統整合並降低研發成本，這在現代軍事科技發展中是常見且具戰略意義的做法。

軍政人士今天指出，雄風飛彈是精準直攻武器，是「一擊必殺的重拳」；勁蜂四型是遊蕩彈藥，是「制壓敵人的蜂群」，可用低成本手段消耗敵方高價值資源，並掩護我方主力（雄風飛彈）進行決戰。（如圖，取自Kratos公司官網）

他表示，「勁蜂四型」為台海作戰需求進行研改規劃，目前定位低成本、即偵即打攻擊型用途，與遠程精準打擊武器雄二E巡弋飛彈形成「高低配」與執行「蜂群戰術」，消耗敵高價值飛彈，提高雄風精準打擊突穿機會，可有效發揮不對稱作戰效益。

軍政人士表示，「勁蜂四型」合作研改積極執行中，持續朝引擎推力與酬載重量精進提升，可在完成驗證後，建立國內大量快速生產規模，以因應戰時需求。

「勁蜂四型」攻擊型無人機是以美商MQM-178無人靶機為基礎，並由中科院改裝加上武裝段丶導控段等設備。無人機引擎就是採用MQM-178無人靶機現行使用的引擎，機體設計也沿用MQM-178，但機體產製丶目標影像導引系統（EO/IR）與導控等組件，則都是MIT台灣生產。

「勁蜂四型」航程達到1000公里，最大飛行高度可達35000英尺（10670公尺），且具有高G力轉向能力，在同級武器系統中性能最為優秀，未來在進軍國際市場時，將具有極高的競爭力。

