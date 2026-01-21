美加盟友上演地緣反轉！加拿大兵推「美軍入侵」擬學塔利班打游擊

2018年10月2日，加拿大武裝部隊在拉脫維亞進行操演。加國軍方最新兵推顯示，若面臨美軍入侵將仿效塔利班模式發動游擊戰，並計畫動員40萬大軍死守領土。（美聯社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕北美國防戰略出現驚人想定！根據加拿大《環球郵報》（The Globe and Mail）報導，加拿大軍方近期開發一套模擬美國軍隊入侵的模型。這是加國一個世紀以來，首度將最親密盟友美國設定為潛在侵略者。加國官員指出，該想定主要參考阿富汗聖戰組織與塔利班（Taliban）的非對稱作戰模式，以因應可能的邊境變局。

報導引述兩名加國資深官員說法，這套概念性模型假設美軍可在數日內，從陸路與海路全面擊穿加國防線。由於資源與正規軍規模極度不對等，加國軍方正研擬在常規防衛瓦解後，採取類似阿富汗游擊隊對抗蘇聯、以及塔利班對抗北約（NATO）的游擊戰術。

加國軍方指出，這類行動的核心目標並非正面決戰，而是透過分散武裝力量對佔領軍造成「顯著傷亡」，並使其難以穩定控制領土。官員強調，儘管現實中爆發入侵的可能性極低，但建立此概念模型是為了因應極端情勢下的防務需求。

仿效非對稱作戰模式 加國參謀總長擬徵40萬志願軍

加拿大參謀總長卡里尼昂（Jenny Carignan）上將已公開表示，計畫建立一支超過40萬人的志願役預備隊，作為衝突升級時的防衛主力。加國國防部估計，若偵測到入侵先兆，國家最多僅有3個月的黃金準備時間進行全面動員。

模型中提到的戰術包含利用加國遼闊地形執行埋伏、破壞行動與持久消耗戰。加國軍事規劃者認為，透過這種阿富汗式的「非對稱戰爭」，能將防禦優勢最大化，並增加入侵方的政治與軍事持有成本。

防務合作若崩潰 加國考慮轉向英法尋求支援

這份兵推同時預演了「北美防空司令部」（NORAD）合作關係徹底破裂後的備案。想定指出，若失去美方保護傘，加拿大可能轉向傳統盟友法國或英國尋求軍事協助。目前加國已著手加強砲兵儲備，包括針對M777榴彈砲所需的155公厘砲彈進行產能評估，以支撐長期的防禦需求。

