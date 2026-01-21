自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

進塢1.5個月調校整備 潛艦海鯤號回碼頭為潛航測試做準備

2026/01/21 14:58

潛艦海鯤號出塢，為潛航測試做準備。（讀者提供）潛艦海鯤號出塢，為潛航測試做準備。（讀者提供）

〔記者洪定宏／高雄報導〕潛艦海鯤號完成浮航海試後，去年12月5日入塢調校整備，歷經1.5個月，今天下午1點出塢，在拖船協助下，浮航回到高雄港91號碼頭，為潛航測試做準備。

台船表示，海鯤號已順利執行動力、空調、航儀、通信、潛望鏡、聲納等系統浮航測試，經評估均符合預期目標，去年進塢實施載台裝備、水密邊界及水線下戰系檢查與調校。

潛艦海鯤號出塢，為潛航測試做準備。（讀者提供）潛艦海鯤號出塢，為潛航測試做準備。（讀者提供）

據了解，海鯤號去年7月3日完成第3次浮航海測後進塢檢整，去年9月2日晚間移泊至第高雄港91號碼頭，外界以為將啟動潛航測試，不料隨著國安會諮詢委員黃曙光、台船董事長黃正弘相繼請辭，新任董事長陳政宏同月接受媒體專訪，證實9月海測延後，最後無法依照契約在去年11月交艦，海軍依約開罰。

潛艦海鯤號出塢，為潛航測試做準備。（讀者提供）潛艦海鯤號出塢，為潛航測試做準備。（讀者提供）

潛艦海鯤號出塢，為潛航測試做準備。（讀者提供）潛艦海鯤號出塢，為潛航測試做準備。（讀者提供）

