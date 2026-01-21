不靠中國了！烏克蘭停用DJI 國產無人機接手前線對俄偵察

烏克蘭士兵操作中國大疆生產的DJI Mavic 3無人機。烏方20日宣布將換裝自主研發的國產機型，以替換目前戰場廣泛使用、存在資安疑慮的中國製裝備。（圖取自烏克蘭國防部）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭軍事戰略正迎來重大轉向。根據《衛報》報導，烏克蘭國防部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）20日宣布，部隊將開始換裝自主研發的新型無人機，以替換目前戰場廣泛使用、由中國大疆（DJI）生產的Mavic無人機。烏方此舉旨在降低因北京與莫斯科關係密切，而產生的供應鏈風險與資安疑慮。

費多羅夫指出，雖然中國大疆生產的民用級無人機目前由志願者大量採購並用於前線，但烏克蘭已成功研發出性能對標的國產機型。費多羅夫強調：「我們將擁有自己的Mavic類似物：擁有同樣品質的鏡頭，且具備更長的飛行航程。」

報導指出，這項舉措是費多羅夫推動「數據驅動」改革的一部分，他將其稱為「戰爭數學（The mathematics of war）」。計畫包括建立無人機與砲兵任務控制系統，並透過前線收集到的影像提供「前線視覺情報」，將戰鬥數據用於訓練軍事人工智慧（AI）模型，藉此精準獎勵表現優異的基層指揮官。

俄軍狂襲能源網 車諾比外部電力一度切斷

在戰略轉型之際，俄羅斯軍方持續針對烏克蘭能源設施發動毀滅性打擊。俄軍於20日凌晨發射大量飛彈與無人機，基輔有超過100萬戶居民因電網受損而斷電，4000多棟公寓失去供暖。

烏克蘭官方警告，俄軍正蓄意瞄準與核電安全相關的關鍵變電站。外長西比哈（Andrii Sybiha）指控，攻擊導致車諾比（Chornobyl）核電廠暫時失去「外部電力供應」。專家指出，即便車諾比早已停機，仍需穩定的外部電源維持殘餘核燃料的冷卻系統運作，一旦電力長期中斷，恐引發輻射外洩的核安風險。

