烏克蘭發展「空中盾牌」策略 防空飛彈車滿滿「戰績標記」震撼人心

烏克蘭的防空飛彈車上，載有滿滿的「戰績標記」（Kill Marks），代表擊落俄軍各式無人機丶戰機及巡弋飛彈。（圖：取自烏克蘭空軍臉書頁）

〔記者羅添斌／台北報導〕因應俄羅斯在 2026 年初可能發動的新一波大規模能源設施襲擊，烏克蘭空軍（Air Force of Ukraine）展現出驚人的戰鬥韌性。根據烏國空軍司令部（PS ZSU）最新發布的訊息，烏軍正全面推動「防空新策略」，由新任空軍副司令耶利扎羅夫（Pavlo Yelizarov）親自操盤，誓言要讓烏克蘭領空化為敵機與飛彈的「死亡陷阱」。

2026年的烏克蘭空軍已非昔日的蘇系裝備部隊，而是轉型為一支裝備F-16戰機、Mirage 2000，以及由「愛國者」（Patriot）、「IRIS-T」等北約頂尖系統組成的現代化精銳。這不僅是裝備的更換，更是戰術層級的全面升級。烏軍飛行員已能熟練操作西方遠程攻擊武器（Deep Strike），直接對敵後方戰略目標實施精準斬首行動。

烏克蘭空軍臉書近日釋出一系列前線照片，最引人注目的莫過於防空飛彈車與攔截無人機的機身上，密密麻麻印滿的大、小各式圖騰。這些「戰績標記」（Kill Marks）是空軍的至高榮譽，每一個標記背後都代表一次成功的擊落丶一次拯救烏克蘭人民生命的行動。

三角型圓翼的無人機標記代表成功撞擊「沙赫德」（Shahed）自殺機；長條形的彈體標記則象徵擊落了威脅極大的巡弋飛彈。更令人振奮的是，部分車身上甚至出現了敵機剪影，證明烏軍防空部隊已多次成功獵殺敵方有人駕駛的高價戰機。

為了因應消耗戰，烏國總統澤倫斯基日前正式宣佈啟動「全新防空模式」。這套系統的核心在於「經濟不對稱作戰」，大量運用低成本的「攔截式無人機」取代昂貴的防空飛彈。這套策略是由新任副司令耶利扎羅夫主導，透過機動火力小組（Mobile Fire Groups）的部署，在全國範圍內建立起一座「反無人機穹頂」，要在威脅抵達城市前，就將其在空中化為火球。

