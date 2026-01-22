法雷諾汽車要認真了 發揮強大產能跨界生產「合唱團」軍用無人機

圖為Turgis & Gaillard測試中的AAROK無人機。（圖取自Turgis & Gaillard）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕法國國民汽車大廠雷諾（Renault）近期接獲法國防部長達10年的合約，將利用其龐大的汽車生產能量，製造代號「合唱團」（Chorus）的軍用無人機，初步目標月產600架，外界預估總值上看10億歐元（約新臺幣370億元）。

軍聞網站「Defense News」報導，雷諾幹部20日於電視台證實法國國防採購局（DGA）希望借重雷諾的產能，以及生產、設計方面的專業知識，生產類似伊朗「見證者」的低成本長程攻擊無人機，該武器也有望用於情監偵等任務，以滿足法軍對消耗性無人機的需求。

報導指出，雷諾將發揮其優異製造能量，與Turgis & Gaillard合作，回應法國國防需求。雷諾位於勒芒的廠區將生產機身，位在克萊翁的廠區則提供動力系統，大幅縮短軍武裝備從設計到服役的週期。目前已啟動初期生產測試，目標是每月生產約600架「合唱團」長程無人機。

至於「合唱團」無人機，則是法國航太公司Turgis & Gaillard設計，機體長約10公尺，翼展8公尺，飛行時速達400公里，可於5000公尺高度飛行。

北約秘書長呂特多次警告，俄羅斯在戰時經濟下的武器生產能力遠超西方。各國除要求國防工業提升產能加以因應，也將其他產業或民間企業納入國防領域，在日益嚴峻的安全環境下，滿足嚇阻與戰備任務需求。

