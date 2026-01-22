國軍偵獲中共7機艦、5顆空飄氣球擾台

中共解放軍進入台灣周邊海空域動態。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕國防部今天（22日）公布，自昨（21日）上午6時至今上午6時止，偵獲中共軍機2架次及軍艦5艘，持續在台海周邊活動；並偵獲5顆空飄氣球擾台，從北到南皆有空飄氣球通過我空域。

據國防部示意圖，國軍昨偵獲主戰機2架次，活動時間介於昨天中午12時10分至下午2時15分，在台灣北部空域活動。

請繼續往下閱讀...

中共解放軍進入台灣周邊海空域動態。（國防部提供）

在空飄氣球方面，國軍共偵獲5顆。其中3顆於昨日上午出現，分別於上午6時、6時5分及6時35分偵獲，位於台中西北方36浬、56浬及基隆西北方63浬，高度約2萬、1萬7000及2萬7000呎，隨後分別於上午6時55分、7時55分及8時消失。

另2顆於晚間偵獲，時間為晚間8時45分及9時25分，分別位於屏東西北方106浬及99浬，高度約1萬及1萬2000呎，直至晚間10時25分及10時40分消失。

此外，國軍偵獲共艦5艘持續在台海周邊活動。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法