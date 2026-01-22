（有片）英挑戰者3戰車 完成首次實彈射擊測試120公厘戰車砲超震撼

英國陸軍「挑戰者3型」近日完成首次載人實彈射擊測試。（圖取自萊茵金屬）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕與頻頻出包的「阿賈克斯」裝甲車不同，英國陸軍新一代「挑戰者3型」（Challenger 3）主戰車計畫穩步推進，英國「國防設備與支持組織」（DE&S）20日宣布，已完成首次載人實彈射擊測試，繼續朝服役部署目標邁進。

軍聞網站「The War Zone」報導，BAE系統陸地公司表示，為保人員安全，此次射擊先行進行遠程遙控射擊測試，後來車組人員才進入車內實彈射擊

DE&S指出，「挑戰者3型」在此次測試中，投入完整車組編組操作實彈射擊，為英國自1990年代「挑戰者2型」研發以來，時隔30多年再有新研發的主戰車在國內進行載人實彈射擊，寫下英國裝甲戰力與國防工業的重要成就。

「挑戰者3型」由舊款「挑戰者2型」升級而來，最大特點在於換裝萊茵金屬型號L55A1的55倍徑120公厘滑膛砲，並換裝模組化裝甲、新型瞄具、車長與車周感測器、動力系統、懸吊、冷卻和電力系統等，還計畫加裝「戰利品」主動防禦系統（APS），有助應對新型戰場環境挑戰。

負責「挑戰者3型」研發工作的DE&S，以及英國貝宜系統與德國萊茵金屬合資成立的RBSL公司，在此次測試後，將為「挑戰者3型」繼續展開不同類型的實彈與性能測試。

目前英國陸軍計畫讓「挑戰者3型」在2027年達成初始作戰能力，並投入10億美元（約新台幣313億元）資金確保汰換時程直到2040年；若後續測試順利進行，即可依英國陸軍規劃，將現役140輛「挑戰者2型」升級為「挑戰者3型」。

RBSL has now published a short video of manned firing trials of Challenger 3 held （with some surprise） in Scotland. The tank used, 62KK17, appeared in a photo from factory in Telford in late 2025.

By my observations, it belongs to 2nd quartet of pre-production CR3s （P5 to P8）. pic.twitter.com/pDNzhtg3Ds — Gabriele Molinelli （@Gabriel64869839） January 21, 2026

