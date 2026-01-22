真「黃金戰艦」睽違2年半出海 朱瓦特號火砲沒了變超大管超音速飛彈

圖為「朱瓦特號」（DDG 1000）15日出港海試，可見其A砲位已經移除。（圖取自X@WarshipCam）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國最先進軍艦「朱瓦特號」（DDG 1000）因加裝「傳統迅速打擊」（CPS）極音速武器系統，於2023年8月進駐HII造船廠，該船並於近日出港海試，可說是睽違2年半以來首次出海。從社群平台流傳的照片來看，其A砲位的155公厘艦砲已經移除，轉為安裝4組超音速反艦飛彈垂直發射系統，每組能填裝3枚飛彈，美國海軍並希望能在今年達到初始作戰能力。

軍聞網站「USNI News」報導，HII於21日發布聲明指出，已與海軍和工業夥伴取得關鍵性里程碑，推進朱瓦特號複雜的現代化改造工程，為美國海軍首艘軍艦配備高超音速打擊能力，這也將為該級軍艦樹立典範。

報導指出，朱瓦特級專案負責人勞勒（Clint Lawler）並表示，「朱瓦特號」後續還會準備為通用高超音速滑翔飛彈的測試做準備。海軍預計讓該船在今年投入使用，並達到初始作戰能力。他說，根據改造計畫，已經騰出火砲下方的彈藥空間，用於安裝飛彈系統，其餘空間則會為未來升級預留準備。目前該級的3艘軍艦，都已正在或將為CPS升級改造做準備。

朱瓦特級的主要特徵是其2座先進艦砲系統（AGS），砲塔下方延伸大量空間，儲存該系統使用的專用精準砲彈，但卻因為該級軍艦建造數量大砍，使該系統單價成本不斷攀高，實際性能也未達理論預期。

圖為朱瓦特號（DDG 1000）發射高音速飛彈的想像圖。（圖取自洛克希德馬丁公司）

