「飛天地雷」XM204測試成功 駐德美軍透過緊急採購流程完成裝備

一套XM204系統由方正的發射箱、4枚彈藥與一組天線構成，外觀看似平凡無奇的防爆箱，實為可反制敵軍主力戰車的反裝甲武器。（取自德事隆網站）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國陸軍去年斥資3億5400萬元向德事隆集團採購XM204頂攻型彈藥，這款「飛天地雷」去年通過美軍測評後，駐德美軍，將成第一支使用這型裝備的部隊。美國陸軍19日並證實，已透過緊急試放物資程序，加速採購流程，該裝備正陸續裝備於第2騎兵團。

星條旗報報導，第2騎兵團去年12月於巴伐利亞進行彈藥測試及訓練，北約聯合多國戰備中心的教官也參加訓練課程，以便後續擴大使用規模。

XM204是由1組感測器與4枚彈藥組成，可放置於敵方裝甲車輛潛在動線周邊；當感測器偵測到約50公尺範圍內，由敵方車輛發出的震動、聲響與熱源之際，就會將彈藥發射至數十公尺高度，並啟動助推火箭調整發射角度，引爆彈藥攻擊裝甲薄弱的車輛頂部、後部引擎區塊，癱瘓車輛系統運作與殺傷車組員。

相關報導指出，單組XM204約重38公斤，可由2名步兵攜行與操作，具備靈活的部署彈性，並可設定多種時限自毀機制，確保裝備安全；由於其感測器僅設定以載具作為目標，符合《渥太華公約》禁止使用人員殺傷地雷的規範。XM204未來將供美國駐歐陸軍單位等使用，預計今年起可交付，未來量產後可望帶來「改變既有遊戲規則」的先進戰力。

