谷立言證實：諾格在台設立「中口徑彈藥測試場」 助台提升自製能力

美國在台協會（AIT）處長谷立言應邀出席「強化國防投資與國家整體發展」座談會發表專題演說。（記者田裕華攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕美國在台協會（AIT）處長谷立言今（22）日出席國防安全研究院座談會時，透露台美軍事工業合作的重大進展。他明確指出，美國軍工大廠諾斯洛普．格魯曼（Northrop Grumman）已在台灣設立了一座「中口徑彈藥測試場（medium caliber ammunition test range）」。該設施將允許台灣國防部依據全球工業標準測試彈藥，並透過技術轉移與專家培訓，推動台灣國造研發專案的進展。

國防院今天舉辦「強化國防投資與國家整體發展」座談會，由董事長霍守業主持，並邀請谷立言以「共同投資於安全與繁榮的未來」為題發表演說。谷立言在演說中高度肯定賴清德政府將國防預算提升至GDP 5%的目標，並強調美國正與台灣產業界合作，擴大台灣的國內國防工業基礎。

谷立言表示，美台的國防與科技夥伴關係，不僅能提升台灣自我防衛能力，還能擴大台灣製造量能、創造就業，並讓台灣轉型成為「可信賴全球國防供應鏈」中的重鎮。除了諾斯洛普·格魯曼的投資外，他也點名其他美國國防科技公司在台的具體合作項目。

谷立言舉例，美國國防科技公司安杜里爾（Anduril）在台灣實施了戰略供應鏈計畫，為其Ghost-X無人機系統等產品尋找關鍵零組件的多源供應商；另一家公司Shield AI也大量投資台灣供應鏈，採購數千萬美元的台灣零組件，並已正式與台灣漢翔航空工業（AIDC）結盟合作。

此外，谷立言特別提到人工智慧（AI）領域的互補性。他指出，美國在AI研發與應用上是世界領導者，而台灣提供了製造與硬體骨幹。結合雙方優勢，將有望為無人機、指揮管制（C2）、防空等平台開發邊緣運算應用，這將進一步徹底變革嚇阻能力。他強調，美國完全致力於盡快交付關鍵系統，協助台灣建構不對稱戰力。

