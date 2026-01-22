自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

持續搜救F-16V與辛柏毅 空軍：黑盒子深2500公尺、天候好轉即打撈

2026/01/22 12:54

空軍督察長江義誠少將。（資料照）空軍督察長江義誠少將。（資料照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕空軍飛官辛柏毅今年1月6日夜間駕駛機號6700的F-16V戰機，於花蓮附近海域失事，國軍、海巡等持續進行打撈工作，黑盒子位置也已定位。空軍督察長江義誠少將表示，國軍已完成黑盒子精準定位，水深約2500公尺，已請國外打撈公司支援打撈工作，只要天候一符合標準，就會啟動打撈相關作業規劃。

國防部今日舉行例行記者會，江義誠面對媒體關切F-16V戰機打撈與搜救進度時，做出上述表示。

江義誠表示，國軍之前已經完成這個黑盒子的精準定位，掌握黑盒子的位置與深度，目前位於2500公尺深處，受限於國內打撈能力，因此已啟動尋求國外打撈公司支援，相關船隻、打撈機具都已經完成整備。

江義誠說，由於這一週天候的狀況跟海象不符合作業標準，近期只要天候一符合標準，就會啟動打撈作業。若有任何的最新消息與進度，國軍除了立即通知家屬，也會透過新聞稿對外說明。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中