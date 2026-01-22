持續搜救F-16V與辛柏毅 空軍：黑盒子深2500公尺、天候好轉即打撈

空軍督察長江義誠少將。（資料照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕空軍飛官辛柏毅今年1月6日夜間駕駛機號6700的F-16V戰機，於花蓮附近海域失事，國軍、海巡等持續進行打撈工作，黑盒子位置也已定位。空軍督察長江義誠少將表示，國軍已完成黑盒子精準定位，水深約2500公尺，已請國外打撈公司支援打撈工作，只要天候一符合標準，就會啟動打撈相關作業規劃。

國防部今日舉行例行記者會，江義誠面對媒體關切F-16V戰機打撈與搜救進度時，做出上述表示。

請繼續往下閱讀...

江義誠表示，國軍之前已經完成這個黑盒子的精準定位，掌握黑盒子的位置與深度，目前位於2500公尺深處，受限於國內打撈能力，因此已啟動尋求國外打撈公司支援，相關船隻、打撈機具都已經完成整備。

江義誠說，由於這一週天候的狀況跟海象不符合作業標準，近期只要天候一符合標準，就會啟動打撈作業。若有任何的最新消息與進度，國軍除了立即通知家屬，也會透過新聞稿對外說明。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法