預算卡關衝擊780億國防支出 黃文啟：特別預算針對中共切斷海上威脅

關於國防特別預算編列至2033年，遭質疑無法應對「2027年中共攻台」的時間點，國防部戰略規劃司司長黃文啓中將強調，特別預算重點在於針對中共切斷海上交通線的威脅，必須讓新興科技如無人機盡可能「落地生產」。（記者王藝菘攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕美國眾議院日前提出「豪豬法案」欲加速對台軍售，而國內中央政府總預算案卻持續卡關，對我國國防戰力造成影響。國防部主計局歲計處處長陳韋廷少將今日（22日）指出，115年國防預算受總預算未付委影響金額達780億元，將衝擊海馬斯火箭、魚叉飛彈等軍購案及官兵權益；戰略規劃司司長黃文啓中將則強調，特別預算編列至2033年，重點在於快速加大國內軍工產能，打造「非紅供應鏈」。

針對美國「豪豬法案」，黃文啓表示歡迎，該法案將對台軍售知會國會的時間從30天縮短為15天，但更重要的意涵是督促廠商加速產製。他指出，目前關鍵在於產能，美方已要求廠商擴大產能，未來在美軍積極提升軍工產能下，對台灣籌獲武器也有正面助益。

請繼續往下閱讀...

關於國防特別預算編列至2033年，遭質疑無法應對「2027年中共攻台」的時間點。黃文啓解釋，2027是情報評估中共「具備犯台能力」的時間，但建軍是長期工作，不能只準備到2027年。他強調，目前國軍長期以「最低嚇阻能力」勉強維持，依目前敵情威脅嚴峻程度，必須一次性整建。

黃文啓進一步說明，特別預算重點在於針對中共切斷海上交通線的威脅，必須讓新興科技如無人機盡可能「落地生產」。若僅靠每年不到數十億的生產製造基金或公務預算，恐需數十年才能建立產能，因此需透過特別預算打造「非紅供應鏈」，提升防衛韌性。

陳韋廷則補充，總預算卡關導致國防部780億元支出受影響。其中「嚇阻戰力」約200億元（海馬斯、魚叉飛彈等）、「不對稱戰力」約415億元（標槍、刺針飛彈等）、「戰鬥人員保護」約88億元（F-16訓練等）以及「官兵照顧」約43億元（營舍修繕等）皆無法按期程辦理，呼籲立法院儘速審查。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法