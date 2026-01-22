海軍司令上任月餘登上近40艘作戰艦 蔣正國上將行動力超驚人

海軍司令蔣正國上將自去年12月上任至今，已親自登上作戰艦艇視導近40艘，他也用艦上廣播系統向全體官兵表達慰勉與感謝之意。（圖：中華民國海軍臉書專頁）

〔記者羅添斌／台北報導〕海軍司令蔣正國上將在去年12月就任，至今短短一個多月的時間，蔣正國就親自登上近40艘的作戰艦慰勉官兵，這還不包括他去高山站台丶陸戰隊及後勤據點在內，行動力極為驚人。

蔣正國曾任永定軍艦、岳飛軍艦、基隆軍艦上校艦長等艦長職務，隨後擔任海軍192艦隊艦隊長，2017年擔任海軍敦睦遠航訓練支隊少將支隊長，率艦隊出訪索羅門等南太友邦。在中將層級軍職上，歷任國防部後勤參謀次長室次長丶海軍司令部參謀長丶海軍艦隊指揮部指揮官及國防部副參謀總長等職。

去年12月升任海軍司令並晉任為海軍上將之後，蔣正國馬不停蹄的到第一線作戰單位視察及勉勵官兵，他前往負責海上偵巡任務之一級作戰艦及三級艦，親自登艦慰勉第一線官兵，有很多次是在執行海上巡弋任務的艦艇返港時，蔣正國就在碼頭上向官兵揮手，隨後登艦視導及慰勉。

軍方人士今天統計說，蔣正國上將自去年12月就任，至今短短一個多月的時間，就親自登上近40艘的作戰艦慰勉官兵，而這個數字尚未包括去高山雷達站丶陸戰隊及後勤單位的偏遠據點視察。

軍方人士說，蔣正國上將曾歷任3任艦長，擔任過艦隊長雨也曾率艦隊出訪友邦，長年在海上服役，深知官兵執行海上任務的辛勞，尤其值此冬季風浪強勁、海象嚴峻之際，艦上勤務更為艱鉅。

蔣正國司令在登艦時向官兵表示，沒有親身在海上服勤的人，很難體會其中的辛苦；考量官兵勤務繁重，為不影響作息，各艦慰訪行程從簡、不拘形式，並透過艦上全艦廣播方式，向全體官兵表達慰勉與感謝之意，讓無論正在作業或值更的官兵，都能即時感受到關心。

蔣司令指出，近年中共逐漸加大對我灰色地帶襲擾強度，海軍艦艇官兵一年365天、24小時不分晝夜，持續應處海上各種狀況，備極勞苦，並犧牲與親友相處的時光；惟捍衛海疆、保護人民生命財產安全，是海軍責無旁貸的責任，正因官兵無私付出，全體國人，包含官兵的家人與親友，方能安心生活、專心工作。

