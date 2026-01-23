中共11機艦擾台 2空飄氣球穿我北部空域

中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕國防部今天（23日）公布，自昨（22）日上午6時至今天上午6時止，偵獲中共軍機11架次及軍艦5艘，持續在台海周邊活動。其中有9架次軍機逾越台海中線，進入我北部及西南空域；另有2顆空飄氣球擾台。

中共解放軍進入台海空域動態。（國防部提供）

據國防部公布示意圖，共軍主戰機計9架次於昨天上午9時45分至下午6時之間活動，其中7架次逾越中線；另有主、輔戰機計2架次，於昨天上午8時45分至下午1時10分間，在西南空域活動。

請繼續往下閱讀...

此外，國防部也同步掌握中共空飄氣球動態，合計偵獲2顆氣球。其中1顆於昨天上午8時15分偵獲，位於基隆以西77浬，高度1萬5000呎，並於上午10時55分消失；另1顆則於昨晚10時15分偵獲，位於基隆西南85浬，高度1萬7000呎，直至今天凌晨0時40分消失。

在海上動態方面，合計偵獲中共海軍5艘艦艇，持續在台海周邊活動。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法