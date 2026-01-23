強化CM34甲車「邊走邊打」戰力 陸軍2.3億元提升30機砲訓場量能

陸軍「30機砲教訓場地整建工程」已經決標，由國內某家營建廠商得標，訓場整建工程預定在2027年6月底以前完工。屆時可將原先靜態射擊訓練，提升為行進間動態射擊，以期提升射手戰場射擊應變及快速制敵能力。圖為參與漢光39號演習的國軍CM34雲豹30鏈砲甲車，於八里海灘預演「陸空聯合反登陸操演」。（資料照）

〔記者羅添斌／台北報導〕為因應兩岸戰備情勢及提升不對稱作戰能力，國防部近年除量產CM34 30公厘機砲裝步戰鬥車外，更將訓練重點轉向「戰場實境化」。陸軍投入2億3800萬元預算，計畫將30機砲教育訓練場原有的「靜態射擊」模式，全面提升為難度更高的「行進間動態射擊」，要求射手必須具備在戰甲車高速機動中，精準摧毀敵方目標的應變實力。

根據國防部最新公佈的決標公告顯示，這項「30機砲教訓場地整建工程」已經決標，由國內某家營建廠商得標，訓場整建工程預定在2027年6月底以前完工。屆時可將原先靜態射擊訓練，提升為行進間動態射擊，以期提升射手戰場射擊應變及快速制敵能力。

陸軍裝甲564旅所屬CM-34「雲豹」裝步戰鬥車，進行基地戰力鑑測時，於戰術位置發動目標射擊。（圖：取自中華民國陸軍臉書專頁）

CM34 30機砲裝步戰鬥車是「雲豹」系列主力兵力，全案305輛量產車已在2023年底前全數交付陸軍與憲兵部隊，並於多次「漢光演習」與「戰備週」中展現美製Mk44巨蝮二式鏈砲的強大火力。然而，過去部隊射擊訓練多採取「停止間」或「短暫停止」模式，在戰略專家眼中，這在實戰中容易成為敵火鎖定的目標。

軍方官員指出，這筆2.3億元的經費，主要是針對現有的機砲教育訓練場進行整建，使其具備行進間動態射擊的訓練能量，軍方另有配套規劃，會將位於鳳山的步兵訓練指揮部「30機砲模擬訓練教室」將進行軟硬體升級，透過中科院研發的動態平台，讓射手在模擬器內感受時速40公里以上的震動感，磨練「動態追蹤」標靶的技巧。

陸軍投入2億3800萬元預算，計畫將30機砲教育訓練場原有的「靜態射擊」模式，全面提升為難度更高的「行進間動態射擊」，要求射手必須具備在戰甲車高速機動中，精準摧毀敵方目標的應變實力。CM34裝步戰鬥車向目標區射擊。（圖：取自中華民國陸軍臉書專頁）

Mk44鏈砲具備優異的雙軸穩定系統，有效射程達3000公尺，若能熟練「行進間射擊」，未來在執行反登陸作戰或衛戍首都的城鎮戰時，CM34將能發揮「打帶跑」的致命優勢，在快速變換陣地的同時，以每分鐘200發的彈雨壓制敵軍。

此外，為配合訓練強度的提升，國軍先前也以94億7130萬9660元預算，向美採購大批的30公厘機砲高爆彈與穿甲彈，交貨期程至2029年，確保官兵在提升「行進間動態射擊」技能時，有充足的實彈可供演練。軍方強調，唯有透過最接近戰場實況的訓練，才能確保這款八輪裝甲悍將成為共軍登陸部隊的「戰場殺手」。

