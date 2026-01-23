梅復興批澤倫斯基：烏克蘭應為過去30年助長中國軍力威脅道歉

烏克蘭總統澤倫斯基在瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇（WEF）年會發表演說，在批評俄國能取得電子零件造飛彈時，還批評並點名是從中國丶 歐美國家甚至台灣企業取得零組件，「台灣的企業能不要讓生產的電子零件為俄國所用嗎？」（彭博）

〔記者羅添斌／台北報導〕烏克蘭總統澤倫斯基在瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇（WEF）年會發表演說，在批評俄國能取得電子零件造飛彈時，還批評並點名是從中國丶 歐美國家甚至台灣企業取得零組件，「台灣的企業能不要讓生產的電子零件為俄國所用嗎？」，長期觀察台美軍事合作的軍事專家梅復興對澤倫斯基這番談話不予苟同，他反批說：烏克蘭過去三十餘年來近乎無上限 （更無下限） 的供應北京軍備與先進關鍵軍事技術，從而助成中共如今軍力嚴重威脅印太區域安全，更應強烈要求澤倫斯基道歉。

澤倫斯基在瑞士達沃斯與美國總統川普會晤後，抨擊歐洲無力阻止俄國侵烏也怯於應對其他威脅；在批評俄國能取得電子零件造飛彈時，還表示「如果沒有來自其他國家的關鍵零組件，俄羅斯根本不可能再生產彈道或巡弋飛彈。而且不只中國，俄羅斯也從歐洲、美國甚至台灣的企業取得零組件。投入到台灣周邊致力於避免戰爭的努力這麼多，台灣的企業能不要讓生產的電子零件為俄國所用嗎？」

請繼續往下閱讀...

烏克蘭總統澤倫斯基點名台灣零組件助俄國戰事，賴清德在X貼出烏克蘭國旗色系的花盆栽表達不容協助侵略者。（截自X平台）

賴清德總統今透過社群媒體X回應，台灣長期與國際夥伴合作、堅定支持烏克蘭，推動人道救援並且協調對俄羅斯的制裁。我們樂意就打擊第三地轉運、隱匿貨品最終目的地等違法行徑，與烏克蘭澤倫斯基總統交換更多資訊。

賴清德在社群X連發兩文。他並強調，台灣也有青年為捍衛烏克蘭的自由而犧牲生命。我們立場很明確：任何協助侵略者，或違反國際禁運或出口管制規定都是我國人民及政府政策所不容。我們衷心祈求烏克蘭早日重獲和平。

長期觀察台美軍事合作的軍事專家梅復興指出，賴總統回應的很好，但同時也應強烈要求烏克蘭要為其過去三十餘年來近乎無上限 （更無下限） 的供應北京軍備與先進關鍵軍事技術，從而助成中共如今軍力嚴重威脅印太區域安全的行為嚴正道歉，保證並立刻做出具體的改正舉措！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法