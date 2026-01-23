台船鬆口原型艦測試恐逾1年 「海鯤」潛艦下潛前關鍵準備曝光

海鯤號完成浮航測試，進入潛航測試階段。（台船提供）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕潛艦海鯤號完成浮航海試後，去年12月5日入塢調校整備，本月21日出塢浮航回到高雄港91號碼頭，為潛航測試做準備。台船今（23日）發布「潛艦知識科普」，特別說明「潛航前的準備工作」。值得注意的是，外界關切交艦時程，台船說，潛艇的測試程序相當繁複，時間往往相當冗長；特別是原型艦，依據國外經驗有時會長達一年以上。

台船今發布「潛艦知識科普」系列內容，有「潛艦測試程序」、「潛航前的準備工作：裝載規劃與安全評估」兩項，預告海鯤號潛航測試在即，希望社會各界認識潛艦，支持潛艦國造政策。

請繼續往下閱讀...

根據台船科普內容，船艦測試分三階段，分別為碼頭測試 （HAT），出海測試 （SAT），或稱海上測試，測評測試（Tactical Evaluation Test），包括船廠的技術測評，及交艦後的作戰測評 （或稱戰術測評）。

台船指出，當潛艦出海進行下潛測試後，即失去類同水面艦艇可提供極佳安全保障的預留浮力，以及需要封閉所有與外界聯繫或聯通的通道，並開始在船殼水密邊界與通海系統上，逐步承受巨大的海水壓力。

為加強出海測試安全管控，在潛航測試時，又可分為呼吸管深度測試、淺水深度測試與深水深度測試等三階段依序進行測試；同時在淺海測試階段和深海測試階段，又會逐漸增加測試深度，直到設計最大潛深為止，以逐步測試各項裝備的運作與功能，並確保全艦水密性、平衡性，以及高壓之（液壓）油、（海）水、電、（壓縮空）氣等系統的功能與組合運作。

由於潛艦相當複雜，待測試的裝備與項目及情境非常多，所以每個航行深度一般都會安排多個航次，逐一安排相應的測試科目；有些科目會在不同條件下重複出現，有的只會驗測一兩次。

台船說，在測試過程中有時也難免會發生，或發現各項裝備的缺點，當發生或發現的缺點會影響航行安全時，則會立即停止測試並返航檢測與修復；但如果缺點不影響安全或航行，可能繼續執行原定的其它測試科目後再返航；特別是部分裝備可能受限於空間干涉或狹窄，檢修需移除鄰近設施，因此將儘可能合併相關工項，以降低重複性的拆修。

台船指出，潛艦測試程序的規劃、衡量重點在於「航行安全無虞」，其次才是「工程效率」，而「全部裝備完好備便」就不是每次測試所必需的。台船強調，潛艇的測試程序相當繁複，特別是原型艦，依據國外經驗有時會長達一年以上。

海鯤號潛航測試在即，台船表示，潛艦所有測試時程可能一年以上。（台船提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法