鎖定軍規無人機 正達攜手美商Firestorm、Aerkomm建構在地供應鏈

正達戰術科技股份有限公司董事長黃坤鍵（左）、總經理鍾又新。（記者方賓照攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕全球地緣政治局勢升溫，建構自主國防供應鏈成為關鍵。正達戰術科技（GTOC）今（23）日於台北市信義區舉辦發布會，宣布與美國軍工獨角獸Firestorm Labs及航太解決方案商Aerkomm Inc.達成戰略合作。三方將整合「無人機增材製造（3D列印）」、「跨時代玻璃天線技術」與「多域通訊指揮控制系統」，目標在台灣打造具備分散式生產能力與高韌性的軍規無人機產業鏈。

正達戰術科技董事長黃坤鍵在致詞指出，近年區域衝突頻傳，無人機已從輔助工具蛻變為現代國防的戰略核心。他舉烏克蘭戰爭為例，去年6月烏軍僅以約1000萬美元成本的無人機，就對俄羅斯造成高達70億美元的戰機戰損，這種「1比700」的不對稱打擊效益震驚全球。

黃坤鍵說，從地緣政治變動中學到最重要的教訓是「供應鏈韌性」與「在地生產」。他直言，「一旦衝突發生，仰賴跨國運輸是不現實的，不但敵人攻擊不會等你，還隨時面臨斷鏈風險。」未來勝負關鍵在於誰能擁有自主供應鏈與快速反應能力。正達將利用多年精密製造經驗，結合獨家開發的「玻璃天線」技術與無人機深度整合，讓台灣不僅是代工，更建立堅實的防衛系統。

這次合作的技術核心之一，來自美國新創軍工獨角獸Firestorm Labs。Firestorm共同創辦人暨技術長繆斯（IanMuceus）致詞說，公司成立於烏俄戰爭開打之際，核心理念是「民主化嚇阻（DemocratizedDeterrence）」。他強調，「如果生產設施無法移動，你就只是個『坐以待斃的鴨子（sittingduck）』」。

正達戰術科技攜手美國軍工獨角獸Firestorm Labs 及航太巨擘Aerkomm舉辦「開啟國防生產新紀元」發表會，宣布三方戰略合作建構「分散式生產、本地化支撐」模式。（記者方賓照攝）

繆斯進一步說明，因此，Firestorm提供的XCELL是一種貨櫃化的行動製造平台，能實現邊緣生產製造。透過增材製造（3D列印）技術，無人機設計不再受限，能快速轉換並為台灣創造專屬的「原生設計（Nativedesign）」。他說，美國與台灣人民同樣擁有革命精神與創業家特質，期盼透過「以實力求和平（Peacethroughstrength）」，協助台灣建立具韌性的國防製造態勢。

在系統整合方面，AerkommInc.執行長喬迪麥納（LouisGiordimaina）則指出，Aerkomm擁有來自空中巴士（Airbus）等航太產業的深厚背景，研發團隊更全數位於台灣。Aerkomm的角色是擔任系統整合商，將先進的天線技術、通訊架構與無人機結合。

喬迪麥納說，透過整合正達的玻璃天線製造能力、Firestorm的創新無人機生產技術，以及Aerkomm在衛星通訊（SATCOM）、指管（C2）平台的強項，這將為台灣創造巨大的機會，不僅是製造，更是在地建立完整的研發與供應鏈體系。

正達戰術科技說，這次三方合作將建構「分散式生產、本地化支撐」的模式。未來除了在台灣建置軍工無人機自主生產體系，也規劃將此成功模式推向美國、日本及歐洲市場，建構全球化的國防級生產管理布局。

正達戰術科技攜手美國軍工獨角獸Firestorm Labs及航太巨擘Aerkomm舉辦「開啟國防生產新紀元」發表會。（記者方賓照攝）

