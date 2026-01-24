美軍工Firestorm「行動兵工廠」插旗台灣 有助實踐印太單一戰區戰略

美國軍工獨角獸Firestorm Labs23日與美商Aerkomm、台廠正達戰術科技公司宣布三方戰略合作。左起Firestorm Labs幕僚長圖塔斯（Austin Tutas）、策略長麥考伊（Chad McCoy）、技術長繆斯（Ian Muceus）、Aerkomm執行長喬迪麥納（Louis Giordimaina）、執行董事許庭禎、日本分公司代表、台灣分公司代表許芝蘭、正達戰術科技公司董事長黃坤鍵、總經理鍾又新。（記者方賓照攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕面對中共解放軍在印太地區的軍事擴張，以及其每年高達300萬架無人機的驚人產能，美軍在西太平洋的後勤補給線過長，始終是戰略上的最大軟肋。美國國防新創獨角獸Firestorm Labs昨與Aerkomm及台廠正達戰術科技在台北宣布重大戰略合作，Firestorm執行長麥吉（Dan Magy）直言，太平洋戰區幅員遼闊，若僅依靠夏威夷進行補給「緩不濟急」。Firestorm料將透過具備「遠征製造」能力的XCELL貨櫃工廠，在台灣及印太盟邦建立分散式生產據點，這不僅能解決戰時補給斷鏈危機，更有助於落實美日等盟友「印太單一戰區」概念，以及台灣的國防自主。

解決太平洋「距離的暴政」 24小時戰區內開工量產

「印太戰區對我們來說是獨特且極具挑戰性的機會」，麥吉透過預錄影片分析，美國在太平洋雖有眾多盟友，但島鏈間的巨大空間是後勤的惡夢。他透露，目前已有一批 XCELL 系統正運往太平洋地區，目的不只是為了生產無人機，更是為了在「需求點」直接解決維修問題。

Firestorm Labs共同創辦人、執行長麥吉（Dan Magy）。（圖取自Firestorm Labs官網）

Firestorm Labs的XCELL「移動兵工廠」3D列印機。（圖取自Firestorm Labs官網）

Firestorm技術長繆斯（Ian Muceus）在簡報中進一步展示了「不受威脅的後勤」（Uncontested Logistics）概念。他指出，若透過一架C-17運輸機運送組裝好的無人機，數量極其有限；但若是運送XCELL生產單元與原物料粉末，同一架次能運送的產能相當於1000架無人機，運補效率是傳統方式的四倍以上。這意味著美軍與盟友將不再需要等待漫長的跨海補給，而是能直接在戰區「印出」所需的武器。

固定工廠是「活靶」 分散式製造才是生存之道

「本質上，Firestorm是一家後勤公司」，繆斯強調，現代戰爭中，如果生產設施是固定且無法移動的，「你就是活靶（Sitting Duck），在戰爭爆發初期就會被鎖定炸毀」。他說，Firestorm 推出的XCELL系統，將工業級 3D 列印機、後處理站與組裝線全部濃縮在一個標準20呎標準貨櫃中。該系統具備高度機動性，可透過海、陸、空任何運輸方式移動，並在抵達前線後「不到24小時」內完成部署並開始運作。

Firestorm Labs的XCELL「移動兵工廠」3D列印介面。（圖取自Firestorm Labs官網）

Firestorm Labs的XCELL「移動兵工廠」完成組裝外觀示意圖，左為列印、生產艙，右為組裝艙。（圖取自Firestorm Labs官網）

據了解，這種「去中心化」的製造模式，結合正達戰術科技（GTOC）在台灣建立的在地生產線，將為台灣建構具備高度韌性的國防供應鏈。即便在台海衝突爆發、海空封鎖的情況下，台灣仍具備自主生產武器與維修裝備的能力，真正實現「後勤即戰力」。

Firestorm Labs的XCELL「移動兵工廠」模型。（記者方瑋立攝）

