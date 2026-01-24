苗栗有「台灣原生種」美規無人機！獨角獸黑科技最遠飛破600公里

Firestorm Labs的颶風（HURRICANE）無人機。（記者方賓照攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕台灣無人機國家隊將迎來戰力與品質的飛躍！正達戰術科技（GTOC）昨（23）日宣布與美國軍工獨角獸Firestorm Labs及航太通訊系統商Aerkomm Inc. 結盟，將在苗栗建立具備高度韌性的無人機產線。發表會現場首度公開 Firestorm 現役五大戰術平台規格，其中「風暴（Tempest）」長程無人機航程更達643公里。官方強調，合作重點並非單純代工，而是引進「行動兵工廠（XCELL）」彈性製造能力，為台灣量身打造「原生設計」的專屬機種，真正落實國防自主。

正達戰術攜手美獨角獸 苗栗廠將具獨家「隱形天線」無人機

正達戰術科技總經理鍾又新證實，目前已在苗栗建置一號及二號廠區，具備一萬平方英尺的生產空間，未來並規劃擴增至五座廠區。值得注意的是，有別於傳統大廠需要廣闊廠房佔地，這樣的空間已經足以容納20至30個XCELL生產單元，這種高密度卻能發揮驚人產能的生產空間，反而凸顯XCELL的特性。

另外，鍾又新指出，正達將在無人機上導入獨家「航太軍工級玻璃適形天線」技術，他說明，不同於傳統外掛金屬天線易增加風阻且易受損，該技術利用車用 3D 玻璃工藝，將天線直接「封裝」在機翼曲面內。這項「隱形天線」技術除大幅降低風阻、延伸航程外，高強度玻璃材質更能提供優異的訊號穿透與防護，確保無人機在惡劣天候與戰場環境下，通訊鏈路依然穩定。

不只代工 將用既有技術創造「台灣原生設計」

繆斯強調，增材製造（3D 列印）的最大優勢是「不被綁定在單一設計上」。雖然展示了獲美軍現役機種，但繆斯明確表示：「我們的目標是創造在地化的設計，使之成為『台灣的設計（a native design）』」。

透過引進符合MOSA（模組化開放系統）標準的 XCELL 產線，未來台灣出廠的無人機，外型與規格將針對台灣海峽的特殊海空域、地形與戰術需求進行「客製化」，且隨時能因應戰場變化，在數小時內修改設計並生產。

Firestorm Labs的風暴（TEMPEST）系列無人機。（記者方賓照攝）

Firestorm在台北發表會展出無人機，左起聖嬰、風暴及颶風機型。（記者方賓照攝）

五大戰術平台硬底技術揭密 從跨海打擊到巷戰滲透

雖然正達與美方最終合作的台版構型尚未揭曉，但從現場展示的「UAS PLATFORMS」規格表及部分實機，可一窺未來台灣國造無人機的強悍技術基底，以美軍無人機分級從Group 1到Group 3的全方位戰力：

跨海偵打主力：風暴平台（TEMPEST PLATFORM）

作為現場最強大的 Group 3 等級機型，Tempest 展現了驚人的長程投射能力。

◎最大航程： 高達400英里（約643公里），足以執行跨海峽源頭打擊或長時間情監偵（ISR）任務。

◎酬載火力：20磅（約 9 公斤）。

◎動力與發射： 可選用渦輪噴射或電子燃油噴射引擎，並支援火箭助推（RATO）、短場起降（STOL）或彈射起飛，部署彈性極高。

靈活打擊中樞：風暴 B2（TEMPEST B2）

Tempest的輕量化版本，介於Group 2至3之間，兼顧航程與機動性。

◎最大航程： 275英里（約450公里）。

◎酬載能力： 10磅（約4.5公斤）。

◎戰術定位： 同樣具備渦輪噴射動力選項，適合執行中長程戰術偵察或輕型精準打擊。

空中發射滲透：颶風（HURRICANE）

專為隱密任務設計的Group 2電動機型。

◎最大航程： 75英里（約160公里）。

◎發射模式： 支援先進的「空中發射效應（ALE）」，可由其他飛行載具在空中投放，亦可地面發射。

◎戰術定位： 採用電動推進，具備低噪音、低熱訊號特性，適合執行蜂群作戰或敵後滲透。

垂直起降快反：聖嬰（EL NIÑO）

採獨特「尾座式（Tail-Sitter）」設計的 Group 1 機型，打破跑道限制。

◎最大航程： 30英里（約48公里）。

◎發射模式： 具備VTOL（垂直起降）能力，也可手持拋飛。

◎戰術定位： 可在城市戰或艦艇狹窄空間快速升空，執行班排級前線偵察。

精確視距打擊：颮（SQUALL）

類似穿越機架構的Group 1 FPV（第一人稱視角）機型。

◎最大航程： 20英里（約32公里）。

◎酬載能力： 5.5磅（約2.5公斤）。

◎戰術定位： 適合極短程精確操作，可作為遊蕩彈藥或近距離觀測使用。

Firestorm Labs的「聖嬰（EL NIÑO）」無人機。（記者方賓照攝）

正達戰術科技母公司正達國際光電具備多年高階車載3D曲面玻璃製造經驗，曾打入瑪莎拉蒂（Maserati）、豐田（Toyota）等國際車廠供應鏈。本次透過子公司正達戰術科技（GTOC），將關鍵光電技術轉化為國防戰力，開發出獨家「航太軍工級玻璃適形天線」。該技術能將天線直接封裝於機翼曲面內，大幅降低飛行風阻並提升通訊防護力，並將其整合進美規無人機系統。圖為正達展出產品。（記者方瑋立攝）

Aerkomm負責「系統整合」 在台設研發中心

空有強大機身與天線還不足，Aerkomm Inc. 將擔任關鍵的「系統整合」角色，執行長喬迪麥納（Louis Giordimaina）強調，Aerkomm 擁有來自空中巴士（Airbus）背景的專家，更在台灣設有「全功能研發中心」。

Aerkomm將負責把Firestorm搭載NVIDIA邊緣運算模組的任務電腦「Oktra」，與先進的衛星通訊（SATCOM）及指揮控制（C2）架構深度整合。透過「機身與大腦（Firestorm）＋神經（正達天線）＋通訊鏈路（Aerkomm）」的軟硬體深度串接，未來的國造無人機有望具備AI自動目標識別與抗干擾能力。

除硬體製造外，繆斯也同步介紹名為「War Room（戰情室）」的軟體模擬環境，這套系統能讓指揮官在執行任務前，先在虛擬環境中模擬各種可能的突發狀況與變數，藉此最佳化飛行路徑與任務參數。這意味著每一趟任務在無人機實際升空前，都已經在「數位雙生」的環境中被演練過，能以最佳化狀態執行任務，大幅降低戰場上的不確定性與失敗風險。

