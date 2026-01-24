美獨角獸「粉末變戰力」技術 小零件就幫陸戰隊省下50萬美元

Firestorm以數小時內「從粉末到粉碎（粉末到戰力）」當作核心理念，在軍工生產製造掀起革新。（記者方瑋立攝）

年產4.8萬架無人機壓制紅色供應鏈 Firestorm：我們需要耐操便宜的Toyota

〔記者方瑋立／台北報導〕美軍裝備素以昂貴的精密高科技著稱，但在高強度的消耗戰中，這種「精品質感」往往成為後勤的噩夢。Firestorm Labs執行長麥吉（Dan Magy）比喻，美國國防部過去太沉迷於購買昂貴的「法拉利」，但面對中、俄每年生產數百萬架無人機的產能，美軍現在需要的是便宜、可靠且能大規模量產的「Toyota Camry」。而Firestorm的「XCELL」移動工廠，正是實現這項目標的關鍵，甚至曾靠著列印一個小零件，就幫美國海軍陸戰隊省下50萬美元（約新台幣1580萬元）。

500美元零件拯救百萬裝備

麥吉昨透過預錄影片，在台北產品發表會上分享一個真實案例，美軍陸戰隊曾有一批地面車輛，因為衛星天線的塑膠支架斷裂而癱瘓在倉庫裡長達數個月。依照傳統軍規採購流程，美軍無法單買支架，必須花大錢購買整組全新的天線系統。

Firestorm Labs臂章上的motto是「加入（組裝）並起飛（Join and Fly）」。（記者方瑋立攝）

「那只是一個價值500美元的零件」，麥吉說。Firestorm利用XCELL的3D列印技術，在現場快速印出了缺少的支架，立刻讓數十輛車重返演習場，並確保了演習期間的衛星通訊暢通，直接為美國納稅人省下了50萬美元。這證明了XCELL不僅能造無人機，更能成為前線的「萬能維修站」，解決美軍供應鏈中「等待九個月只為一個小零件」的荒謬現狀。

From Powder to Power：從粉末到戰力的黑科技

這款名為XCELL的「遠征製造單元」，核心採用HP的多射流熔融（Multi Jet Fusion）等技術。根據簡報數據，單一個XCELL每年可生產高達4.8萬架FPV四軸無人機，或是900架Firestorm自家的Hurricane無人機（遊蕩彈藥）。

Firestorm Labs共同創辦人、執行長麥吉（Dan Magy）。（圖取自Firestorm Labs官網）

根據官方影片說明，XCELL內部的運作流程高度自動化，操作員只需點擊「發送列印」，印表機即開始運作。列印完成後，零件進入處理站進行「粉末回收」，新舊粉末能以20%新粉配80%舊粉的比例混合使用，大幅降低原料成本與浪費。這種「From Powder to Power（從粉末到戰力）」的能力，讓前線指揮官能像點菜一樣，將高密度的粉末原料，在數小時內轉化為即戰力，徹底顛覆了傳統軍工產業的生產邏輯。

Firestorm Labs的XCELL「移動兵工廠」完成組裝外觀示意圖，左為列印、生產艙，右為組裝艙。（圖取自Firestorm Labs官網）

