「台灣人有革命精神！」 若烏克蘭早有百萬無人機 戰爭早已結束

〔記者方瑋立／台北報導〕「作為美國人，我們擁有革命精神，我們源於革命，而我們發現台灣人也擁有同樣的特質！」美國軍工新創獨角獸Firestorm Labs共同創辦人暨技術長繆斯（Ian Muceus）昨在台北的產品發布會上，高度讚揚台灣人民保護家園的決心與創業精神。他提出「民主化嚇阻力」（Democratized Deterrence，指將嚇阻力普及化）的新戰略概念，強調唯有讓每個自由國家都擁有「主權獨立」的國防製造能力，才能真正遏止獨裁政權的野心。

烏克蘭的血淚教訓──「數量為王」

Firestorm成立於烏俄戰爭爆發之初，這場戰爭徹底改變了他們對國防產業的看法。繆斯在發表會上拋出了一道深刻的問題：「如果烏克蘭在戰爭初期就擁有數百萬架武器化的FPV無人機，這場戰爭還會拖到第四年嗎？或者，戰爭甚至根本不會發生？」

他指出，正因為看見了戰爭的殘酷與代價，Firestorm致力於推動「普及化的嚇阻力」。如果每個國家都能在本土生產防衛武器，不再單純依賴外購，就能讓侵略者因代價過高而止步。

不只賣武器 更要打造「台灣版」無人機

有別於傳統軍火商僅僅是銷售成品，繆斯強調，台灣對無人機並不陌生，已經有許多來自美、歐等地的合作案，而Firestorm的特色在於積層製造（Additive Manufacturing，或譯增材製造，即3D列印），其最大優勢在於「全數位化」且不受單一設計限制。

他表示，Firestorm來到台灣，是希望協助台灣建立自己的無人機部隊，並協助台灣與其他所有的無人機製造商合作，「我們的設計可以自由更動，這讓我們能創造在地化的設計，使之成為『台灣的設計』（a native design）」。

繆斯的自信源於自家公司關鍵技術「XCELL」，這是一套將工業級3D列印設備、後處理站與組裝線，全部濃縮在標準20呎貨櫃中的「行動兵工廠」。不同於傳統定點的大型軍工廠容易成為戰時導彈鎖定的「活靶」，XCELL具備極高的機動性與隱蔽性，可透過卡車或運輸機快速部署，並在抵達據點後24小時內開工生產。

其核心優勢在於「從粉末到戰力（From Powder to Power）」，後勤只需運送高密度的原料粉末，即可在戰區前緣直接「印出」所需的無人機機身或維修料件。這種「去中心化」的生產模式，不僅大幅縮短補給線，更值得台灣高度借鏡，以建構出分散式、高韌性的國防供應鏈，即便在封鎖或設施受損的情況下，仍保有持續產出武器的戰鬥力。

繆斯強調，Firestorm很樂意為廠商生產零件，很樂意整合進他們的指管網絡，「我們深信可以成為所有無人機製造商的夥伴，無論是美國、歐洲還是亞洲的廠商」。

繆斯說，美國是一個極具創業精神的國家，而他認為台灣在這方面與美國非常相似。透過與台灣正達戰術科技（GTOC）及Aerkomm的合作，三方將建立一個世界級的製造網絡，讓盟友間可以彼此依靠。

繆斯也對現場的台灣聽眾喊話，「我們支持你們，希望透過『以實力求和平（Peace through Strength）』，確保在台灣這個偉大的國家真正建立起具韌性的製造與國防生產態勢，並享有和平」。

