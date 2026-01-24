聯兵269旅聯兵3營戰車連換裝M1戰車 坑子口靶場射擊強化官兵戰技

繼第一個M1戰車營丶584旅聯兵3營換裝成軍，584旅聯兵1營本月底完成換裝訓練之後，接續已由聯兵269旅聯兵3營戰車連實施M1A2T戰車接裝訓練。圖為去年7月的「M1A2T新式戰車換裝訓練」時，M1A2T實彈射擊。（資料照，記者田裕華攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍M1A2T戰車換裝進度緊鑼密鼓進行，繼第一個M1戰車營丶584旅聯兵3營換裝成軍，584旅聯兵1營本月底完成換裝訓練之後，接續已由聯兵269旅聯兵3營戰車連近期實施M1A2T戰車接裝訓練，並於日前在新竹坑子口靶場進行機槍戰鬥射擊鑑測，依序完成「靜止間對靜止目標射擊」、「行進間對靜止目標射擊」等訓練，藉此檢驗戰車性能與人員訓練成效，強化官兵射擊戰技。

我國向美採購108輛M1A2T戰車，目前已接收80輛，最後一批28輛戰車預劃在今年第一季交付，各部隊除了密集進行換裝訓練之外，已成軍的M1戰車部隊也加入戰備巡弋陣容，為驗證部隊應變制變能力並遂行重要目標防護，584旅在去年12月實施「營級單位戰備偵巡」訓練時，就由甫成軍的M1A2T戰車領銜，偕同CM32、CM33、CM34「雲豹」裝步戰鬥車、CM22迫砲車及拖2B飛彈悍馬車等各式儎台，在新竹地區機動並實施重要目標防護演練。

聯兵269旅聯兵3營戰車連近期實施M1A2T戰車接裝訓練，戰車在行進間迅速轉向，砲塔仍指向目標靶區，持續追瞄目標。（圖：取自青年日報）

在聯兵269旅聯兵3營戰車連實施M1A2T戰車接裝訓練部分，根據軍媒青年日報今天報導指出，日前已在新竹坑子口靶場進行機槍戰鬥射擊鑑測，官兵針對120公厘戰車砲及M153遙控武器站上的50機槍進行歸正，確認射控系統十字瞄準線與槍、砲口中心點對齊，接著實施各型車裝武器歸正射擊。其中，官兵運用內膛砲射擊訓練系統，透過120公厘戰車砲射擊12.7公厘彈藥，在限制空間中持續進行戰車砲射擊訓練。

官兵運用槍口歸正儀，針對M153遙控武器站上的50機槍進行歸正，確認射控系統十字瞄準線與槍、砲口中心點對齊。（圖：取自青年日報）

官兵隨後駕駛M1A2T戰車依序進入射擊陣地，在排長的指揮下，陸續執行射擊，並實施交互掩護退出陣地。隨著戰車引擎轟鳴聲響起，迅速轉向，砲塔仍指向目標靶區，「射手，翼穩穿甲，敵戰車，放！」行進間，射手持續射擊目標，車長同時操作M153遙控武器站，向不同目標進行攻擊，展現M1A2T戰車強大的接戰能力，驗證官兵操作武器效能。

聯兵269旅聯兵3營戰車連連長歐上尉表示，此項訓練不僅著重單一射擊技巧，更強調車長與戰車組員間的同步運作，而透過貼近實戰的多目標威脅處置訓練，才能有效強化戰車組員接戰效率。（圖：取自青年日報）

歐連長指出，在評估機制方面，上靶率、射擊流暢度及故障應對能力為主要指標。M1A2T戰車所裝備的車長獨立熱像儀（CITV），能夠即時掌握靶區命中狀況，精準分析射擊成果；另透過行進間多目標射擊，以此檢驗成員在持續機動情境下的操作穩定度與準確性。同時，也納入武器系統故障排除流程，確保官兵在突發狀況下仍能維持火力不中斷。

排長劉中尉強調，M1A2T戰車所配備的獵殲系統，使她在指揮戰車排作戰時，能夠不受底盤和砲塔指向影響，持續進行搜索。（圖：取自青年日報）

