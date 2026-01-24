自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

中共26機6艦擾台 國軍嚴密監控應處

2026/01/24 09:49

中共解放軍在台灣周遭海空域活動示意圖。（國防部提供）中共解放軍在台灣周遭海空域活動示意圖。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕中國持續對台灰色地帶襲擾，國防部今天（24日）公布，自昨（23日）上午6時至今天上午6時止，偵獲中共軍機26架次及軍艦6艘，持續在台海周邊活動。其中有18架次軍機逾越台海中線及其延伸線，進入我北部、中部及西南空域。

中共解放軍在台灣周遭海空域活動示意圖。（國防部提供）中共解放軍在台灣周遭海空域活動示意圖。（國防部提供）

根據國防部公布的示意圖顯示，共機活動主要集中於昨日上午時段。其中，昨日上午10時20分至下午3時45分之間，偵獲主、輔戰機計22架次，其中16架次逾越中線；另於上午10時45分至下午3時15分，偵獲輔戰機2架次；上午9時15分至下午5時10分，則有輔戰機及直升機計2架次。

針對昨日共機活動，國防部昨日下午曾發布新聞稿進一步說明，自昨日上午10時40分起，陸續偵獲中共殲-10、轟6K、空警-500等各型主、輔戰機出海活動，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。國防部指出，共軍此舉是假藉所謂「警巡」之名，對我周邊空、海域進行騷擾。

在空飄氣球方面，國防部昨上午7時05分偵獲1枚中共空飄氣球，逾越海峽中線，位於台中西南方121浬，高度約2萬呎，該氣球隨後於上午8時05分消失。

國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控，並適切應處。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中