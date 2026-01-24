中共26機6艦擾台 國軍嚴密監控應處

中共解放軍在台灣周遭海空域活動示意圖。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕中國持續對台灰色地帶襲擾，國防部今天（24日）公布，自昨（23日）上午6時至今天上午6時止，偵獲中共軍機26架次及軍艦6艘，持續在台海周邊活動。其中有18架次軍機逾越台海中線及其延伸線，進入我北部、中部及西南空域。

根據國防部公布的示意圖顯示，共機活動主要集中於昨日上午時段。其中，昨日上午10時20分至下午3時45分之間，偵獲主、輔戰機計22架次，其中16架次逾越中線；另於上午10時45分至下午3時15分，偵獲輔戰機2架次；上午9時15分至下午5時10分，則有輔戰機及直升機計2架次。

針對昨日共機活動，國防部昨日下午曾發布新聞稿進一步說明，自昨日上午10時40分起，陸續偵獲中共殲-10、轟6K、空警-500等各型主、輔戰機出海活動，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。國防部指出，共軍此舉是假藉所謂「警巡」之名，對我周邊空、海域進行騷擾。

在空飄氣球方面，國防部昨上午7時05分偵獲1枚中共空飄氣球，逾越海峽中線，位於台中西南方121浬，高度約2萬呎，該氣球隨後於上午8時05分消失。

國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控，並適切應處。

