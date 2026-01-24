美7州空軍兵力進駐夏威夷 數十架戰機異機種對抗應對大戰爭

圖為夏威夷的F-22準備起飛演訓。（DIVDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美空軍年度「哨兵Aloha 26-1」（Sentry Aloha 26-1）演訓14至28日舉行，共有7個州的空中兵力，前往夏威夷操作各項空戰課目，透過部署過程增進投射能量，模擬應對大規模衝突，維繫美國在全球的防衛戰力。

Hawaii News Now報導，來自夏威夷等7個州的空軍與空軍國民兵、超過41架空中兵力與1000餘名官兵參與「哨兵Aloha 26-1」演訓。F-15C、F-22、F-35A等多型戰機，還有KC-135加油機、E-3G預警機、C-130運輸機等，進駐珍珠港─希肯聯合基地等與夏威夷空軍國民兵第154聯隊和太平洋空軍的第19戰機中隊協助演訓任務。

美空軍表示，演訓已執行25年，以潛在大規模衝突為想定，各型戰機操作各項空戰課目、進行異機種對抗；各單位的部隊與飛官也藉此機會合作，尤其是和加油機執行遠航投射，或是由預警機負責作戰指揮管制等，以增進聯合行動默契，確保能在接獲命令後，隨時前往全球各個角落遂行防衛作戰任務。

由於夏威夷空軍國民兵第154聯隊，是全美空軍國民兵中編制最大的聯隊，多達2500人，且其駐地珍珠港─希肯聯合基地，與丹尼爾．井上國際機場共用跑道，因此夏威夷國民兵事先說明，因應大批軍機在演訓期間的起降需求，可能導致民航航班延誤。

