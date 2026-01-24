自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

買客機也能變加油機 印度購6架波音767改裝

2026/01/24 14:12

圖為1架被改造為醫療運輸機的波音767參與美軍演習。（DVIDS）圖為1架被改造為醫療運輸機的波音767參與美軍演習。（DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕印度國防部近日批准採購6架波音767客機，由印度斯坦航空有限公司（HAL）與以色列航太工業公司（IAI）合作，改裝為多用途加油運輸機（MRTT），以汰換老舊的俄製Il-78MKI加油機，維繫印度空軍遠程作戰能力。

軍聞網站「Airforce Technology」報導，這項新加油機計畫耗資11億美元（約新臺幣347億元），將透過HAL的參與，整合印度自研系統，建立自主維修能量，有效滿足印度空軍向印太地區投射戰力的作戰需求。

報導說，目前印度操作的Il-78MKI加油機已服役超過22年，機體老舊、性能不足，無法有效支援「飆風」（Rafale）、Su-30MKI及「光輝」（Tejas）等新式戰機的任務需求。

由於波音767客機也是美國、日本、以色列等國現役KC-46加油機的基礎平臺，且該型機仍持續生產，在全球貨運市場亦有龐大機隊，因此印度新型加油機在未來數十年內，將擁有穩定的零件供應來源與後勤支援。

印度自2003年起陸續接收6架Il-78MKI加油機，但其妥善率及加油系統的可靠性飽受質疑，俄國廠商後勤維保支援能力不足，促使印度決定採購新型加油機，且早在2006年便展開相關招標計畫，但歷經多年延宕，最終印度當局以改裝波音767方案。雖然飛機仍在外國製造，但印度透過參與，可實現飛機在本土進行維護和大修。

