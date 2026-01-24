應對中國在南海勢力 菲海軍接收首艘韓製近海巡邏艦

菲律賓海軍近日並已接收南韓現代重工打造的2400噸級近海巡邏艦（OPV）首艦「拉賈．蘇萊曼號」（BRP Rajah Sulayman，PS 20）。（圖取自X@Philippine_Navy）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕菲律賓近年積極強化海軍戰力應對中國在南海勢力，菲律賓海軍近日並已接收南韓現代重工打造的2400噸級近海巡邏艦（OPV）首艦「拉賈．蘇萊曼號」（BRP Rajah Sulayman，PS 20）。

軍聞網站「Army Recognition」報導，去年6月下水的「拉賈．蘇萊曼號」，13日自現代重工蔚山造船廠啟航，17日進入菲律賓海域，並與前來護航的「黎薩號」（FF 150）巡防艦，編隊進入蘇比克灣海軍基地。後續將展開一系列最終整備和驗收程序，通過後便會加入現役艦隊行列，正式服役。

近年來菲國積極推動國防現代化，2022年宣布斥資300億披索（約新臺幣162.25億元），向HHI採購6艘OPV，增強艦隊戰備能量與海域防衛能力。如今首艦已順利接裝，其餘5艘同級艦也按期程建造中，預計2028年前陸續交付。

以菲國16世紀抵禦西班牙入侵的英雄為名的「拉賈．蘇萊曼號」，長約94公尺，舷寬14公尺，排水量2400噸，巡航速度為15節（時速約28公里），續航距離約5500浬（約10186公里），裝備1門76公厘主砲、2座30公厘遙控武器站及2挺12.7公厘重機槍；並搭載先進雷達、光電和誘餌發射系統，艦艉還設有直升機甲板，可供直升機或無人機起降，可望有效支援菲軍海上巡邏、反走私、反海盜、搜救，以及災害應變等多元任務。

目前近海巡邏艦2號艦「拉坎杜拉號」（BRP Rajah Lakandula，PS21）也在11月底下水，預計明年底前可交付；除了近海巡邏艦為韓國製造，菲律賓海軍近年也接收以大邱級巡防艦為藍本的2艘馬爾瓦級巡防艦、2艘以仁川級巡防艦為藍本的何塞·黎剎級巡防艦及1艘浦項級巡邏艦。

