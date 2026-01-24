中國潛艦也下餃子 2030年數量恐超越美軍

圖為2011年美國參謀聯席會議主席參觀中國元級潛艦。（DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕中國造艦速度不只體現在軍艦，建造潛艦也以下餃子班速度建造，根據五角大廈預測，到2030年，中國恐將擁有75艘潛艦，而目前美國只擁有69艘。

星條旗報導，中國海軍目前擁有66艘潛艦，其中超過一半使用常規動力，包括20艘較新的元級潛艦。中國透過快速建造柴電潛艦擴充潛艦規模，而美國已超過65年未建造常規動力潛艦。

報導揭示，中國元級潛艦長254英尺（約77.4公尺），排水量3600噸，潛航速度可達20節，可搭載多達65名船員，配備6具魚雷發射管，並能發射反艦飛彈；相比之下，美國海軍最新維吉尼亞級潛艇的主型艦長377英尺（約114.9公尺），排水量7900噸，航速超過25節，配備4具魚雷發射管及垂直飛彈發射能力。船員人數最多可達135人。但美軍在2026年僅計畫建造2維吉尼亞級潛艦，同時還有2艘洛杉磯級將退役。美國海軍仍在等待首艘新型哥倫比亞級潛艦服役，但該艦目前進度已落後18個月，且預計在2030年前無法交付。

報導指出，元級潛艦專為在相對較淺的南海海域作業而建造，該海域還藏有許多暗礁和島礁，中國在該區域已建造機場或飛彈設施，以便在美國等盟友介入該區域時，為中國潛艦提供掩護。

元級潛艦（039A/B/C型）是中共第三代自製柴電動力潛艦，其設計深受基洛級潛艦影響。中共官方從未透露此型潛艦的任何資訊，但從照片可知，其大小與基洛級相似，外型與俄羅斯新型柴電潛艦「拉達級」類似。從研發時程可看出，中共的技師已徹底研究過「基洛級」潛艦，並已裝設「AIP」絕氣推進系統。艦艏下半部安裝大型主／被動聲納系統，艦上戰鬥系統應已數位化整合。此外，元級潛艦的船身鋪設消音瓦，並採十字形艉舵構型，平衡翼位於帆罩兩側，這些舵面設計、配置與「宋級」潛艦類似。

根據美、日等多多次監聽「039A型」潛艦的紀錄，分析其水下噪音可能不如基洛級，但已比舊型潛艦有長足進步，顯示中共已掌握關鍵技術。而「039B/C型」潛艦帆罩構型所有變更，外界亦推測其戰力皆有提升。

