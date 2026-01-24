獨家》徹底清查共諜及反制中國滲透 軍安總隊再次擴編丶任務調整

國防部軍事安全總隊近期傳出因應任務調整，組織單位將再進一步擴編，高層人士今天指出，軍安總隊再次的擴編及任務調整，就是為了有效反制中國對國軍的吸收及滲透，以及徹底清查共諜及其運用人員，以維護國家安全。圖為位在北市丶外觀低調的軍事安全總隊。（資料照）

〔記者羅添斌／台北報導〕繼分別在北中南設立國防涉密廠商查核組，並增編「憲兵工作組」之後，國防部軍事安全總隊近期傳出因應任務調整，組織單位將再進一步擴編，高層人士今天指出，軍安總隊再次的擴編及任務調整，就是為了有效反制中國對國軍的吸收及滲透，以及徹底清查共諜及其運用人員，以維護國家安全。

對於此次的再次擴編，因事涉國家情報機關的運作及任務調整，相關人士均不願多談。僅表示，軍事安全總隊為國軍唯一反情報專業部隊，係鞏固內部安全不可或缺的重要單位，為提升留營誘因，國防部評估其勤務繁重艱困程度，研擬新增反情報勤務加給。

請繼續往下閱讀...

根據國家情報工作法規定，我國的情報機關指的是國家安全局、國防部軍事情報局、國防部電訊發展室、國防部軍事安全總隊等4個機關單位，另有7個機關單位在其主管有關國家情報事項範圍內，視同情報機關，包括：海洋委員會海巡署、國防部政治作戰局、國防部憲兵指揮部、國防部參謀本部資通電軍指揮部、內政部警政署、內政部移民署及法務部調查局。

軍安總隊是在1955年底就已成立，早期稱為「反情報總隊」，隸屬於政治作戰局，為政戰局直屬的特種業務單位，在國軍執行精實案後，2001年時軍種反情報隊遭到裁撤，反情報總隊隨後也改稱「軍事安全總隊」。但因為共諜案日益增加，軍安總隊在2013年底奉高層核定擴編，陸海空三軍恢復設立工作組（即各軍種的反情報隊），軍安總隊也增設「科學儀測小組」，專責國軍反情報線索清查作業，2020年並增設機動第6組。

針對共諜案出不窮，國防部長顧立雄去年3月在立院委員會答詢時指出，國軍已增加整個保防人力，特別是軍事安全總隊員額，也將建立接密資格認證機制，效法美國不分階級而依涉密等級進行查核。圖右為時任空軍司令部參謀長丶現任空軍副司令王德揚中將。（資料照，記者塗建榮攝）

高層人士說，為強化偵辦共諜案能量，反制日益嚴重的滲透及洩密事件，國防部持續擴編軍事安全總隊，除了針對國防廠商加強安全查核丶在北中南設立查核組，專責對各地區廠商人員面訪及涉密廠商現地訪查與稽核工作，另為為強化安全查考效能，國防部在去年4月已增編軍事安全總隊「憲兵工作組」，並配屬憲兵指揮部部協助執行肅諜清查、涉密人員安全調查等工作。

他表示，軍安總隊此次的組織調整，是為了因應任務的需要，增加及調整了一些單位，以強化 反情報戰力及能量。

國防部長顧立雄去年3月在向立委說明反制共諜案的作為時指出，國軍現已增加整個保防人力，特別是軍事安全總隊員額，也將建立接密資格認證機制，效法美國不分階級而依涉密等級進行查核。

相關新聞

「防共諜、反詐騙」 陸軍恢復每月末週營區官兵集中看莒光日

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法