51區神祕「這1款」三角型飛行器曝光 消失12年再度現身

熱顯像儀於內華達州51區（Area 51）空域捕捉到外型酷似「多力多滋」的神祕三角型飛行器。其熱訊號特徵與12年前於堪薩斯州現蹤的不明黑計畫產物高度吻合。（翻攝自Uncanny Expeditions/Anders Otteson）

〔編譯陳成良／綜合報導〕 美國空軍最神祕的「51區」再度出現未知飛行器。最新觀測影像顯示，一架外型呈現尖銳三角形、被觀察家戲稱為「多力多滋（Dorito）」的神祕飛行平台，日前在內華達州受限領空被熱顯像儀捕捉。這架機體不僅外型迥異於現役裝備，更與B-2「幽靈」匿蹤轟炸機（B-2 Spirit）協同飛行，引發軍事圈對美軍「黑計畫（Black programs）」技術進展的高度關注。

根據知名軍武網站《航空家》（The Aviationist）報導，這組熱影像是由軍事觀測員奧特森（Anders Otteson）在1月14日凌晨拍下。當時一架呼號為REARM71的B-2匿蹤轟炸機正在空域活動，奧特森意外觀測到另一架熱訊號（Thermal signature）截然不同的三角型飛行器隨行。

2014年於堪薩斯州（左）與德州（右）現蹤的神祕三角型飛行器。其特徵與近日在51區被捕捉到的匿蹤機影高度吻合。（翻攝自Ｘ平台）

奧特森指出，該架神祕機體的後緣相當平整，與B-2標誌性的鋸齒狀後緣設計有顯著差異。這並非該機型首度曝光，早在2014年便曾有攝影師在堪薩斯州維奇托（Wichita）拍到相似的三角翼飛行器，但官方對此始終保持沉默，且該機自此消失長達12年之久。

目擊當晚的無線電通訊也出現異常。軍事觀察員阿努（Joerg Arnu）發現，通訊頻率中出現大量含混代號，如「Pretzel（蝴蝶酥）」、「Garlic（大蒜）」等。專家認為，這種刻意隱晦的對話模式，通常用於在敏感測試期間掩蓋行動性質。

疑似進行RCS對抗測試 身分性能仍待驗證

部分軍武分析家推測，美軍當晚可能正在進行「雷達截面積（RCS）」對抗測試，即以B-2作為基準參考點，評估該神祕飛行器的匿蹤性能。然而，相關推估目前無法獲得官方獨立驗證。

儘管12年後再次現蹤引發熱議，但截至目前為止，美軍尚未證實該飛行器的型號或任務性質。這項發現雖再度拼湊出51區的神祕拼圖，但該機究竟是新一代無人作戰平台，抑或是已服役數十年的黑計畫資產，目前仍缺乏公開資料佐證。

