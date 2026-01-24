自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

51區神祕「這1款」三角型飛行器曝光 消失12年再度現身

2026/01/24 11:40

熱顯像儀於內華達州51區（Area 51）空域捕捉到外型酷似「多力多滋」的神祕三角型飛行器。其熱訊號特徵與12年前於堪薩斯州現蹤的不明黑計畫產物高度吻合。（翻攝自Uncanny Expeditions/Anders Otteson）熱顯像儀於內華達州51區（Area 51）空域捕捉到外型酷似「多力多滋」的神祕三角型飛行器。其熱訊號特徵與12年前於堪薩斯州現蹤的不明黑計畫產物高度吻合。（翻攝自Uncanny Expeditions/Anders Otteson）

〔編譯陳成良／綜合報導〕 美國空軍最神祕的「51區」再度出現未知飛行器。最新觀測影像顯示，一架外型呈現尖銳三角形、被觀察家戲稱為「多力多滋（Dorito）」的神祕飛行平台，日前在內華達州受限領空被熱顯像儀捕捉。這架機體不僅外型迥異於現役裝備，更與B-2「幽靈」匿蹤轟炸機（B-2 Spirit）協同飛行，引發軍事圈對美軍「黑計畫（Black programs）」技術進展的高度關注。

根據知名軍武網站《航空家》（The Aviationist）報導，這組熱影像是由軍事觀測員奧特森（Anders Otteson）在1月14日凌晨拍下。當時一架呼號為REARM71的B-2匿蹤轟炸機正在空域活動，奧特森意外觀測到另一架熱訊號（Thermal signature）截然不同的三角型飛行器隨行。

2014年於堪薩斯州（左）與德州（右）現蹤的神祕三角型飛行器。其特徵與近日在51區被捕捉到的匿蹤機影高度吻合。（翻攝自Ｘ平台）2014年於堪薩斯州（左）與德州（右）現蹤的神祕三角型飛行器。其特徵與近日在51區被捕捉到的匿蹤機影高度吻合。（翻攝自Ｘ平台）

奧特森指出，該架神祕機體的後緣相當平整，與B-2標誌性的鋸齒狀後緣設計有顯著差異。這並非該機型首度曝光，早在2014年便曾有攝影師在堪薩斯州維奇托（Wichita）拍到相似的三角翼飛行器，但官方對此始終保持沉默，且該機自此消失長達12年之久。

目擊當晚的無線電通訊也出現異常。軍事觀察員阿努（Joerg Arnu）發現，通訊頻率中出現大量含混代號，如「Pretzel（蝴蝶酥）」、「Garlic（大蒜）」等。專家認為，這種刻意隱晦的對話模式，通常用於在敏感測試期間掩蓋行動性質。

疑似進行RCS對抗測試　身分性能仍待驗證

部分軍武分析家推測，美軍當晚可能正在進行「雷達截面積（RCS）」對抗測試，即以B-2作為基準參考點，評估該神祕飛行器的匿蹤性能。然而，相關推估目前無法獲得官方獨立驗證。

儘管12年後再次現蹤引發熱議，但截至目前為止，美軍尚未證實該飛行器的型號或任務性質。這項發現雖再度拼湊出51區的神祕拼圖，但該機究竟是新一代無人作戰平台，抑或是已服役數十年的黑計畫資產，目前仍缺乏公開資料佐證。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中