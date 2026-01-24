M1戰車售台關鍵轉折 黃國明：陸軍繞道向AIT丶印太司令部直接爭取

總統賴清德在去年10月主持「陸軍裝甲第五八四旅聯兵三營換裝M1A2T戰車成軍典禮」，並校閱部隊及裝備。（資料照，記者方賓照攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕我國向美採購108輛M1A2T戰車，目前已接收80輛，最後一批28輛戰車預劃在今年第一季交付，各部隊除了密集進行換裝訓練之外，已成軍的M1戰車部隊也加入戰備巡弋陣容，但是當年在爭取美國售台M1A2T戰車的過程中，充滿了戲劇性的轉折，一位當年銜命繞開國防部丶直接向AIT美國在台協會台北辦事處溝通的陸軍司令部上校組長，如今更是一路升任中將擔任要職。

曾任國防部總督察長丶陸軍副司令的退役中將黃國明，在回憶起當年如何爭取到美國售台M1戰車時，一絲自信得意而又桀驁的神情不禁流露出來，他說：「就是我膽子夠大，國防部一直猶豫不定，我們乾脆直接去找AIT溝通！」

黃國明說，在向美國爭取採購M1戰車的過程中，陸軍很急迫，因為戰車都很老舊了，裝甲部隊的士氣必須有實質的提升，獲得新式裝備會是最直接的做法，但是當時的國防部，將重點放在海海空軍兵力的獲得上，陸軍的新式戰車購案並不是那麼優先，甚至是游移不決。

當時擔任陸軍副司令職務的黃國明說，陸軍一直等不到國防部的明確消息，心裡很著急，他心裡有個大膽的想法，就跑去跟時任陸軍司令王信龍上將談，「我們不要再等國防部了，我們可以直接去向AIT爭取溝通啊！」，王信龍被黃國明的說法嚇了一跳，但個性被視為保守謹慎的王信龍，竟然同意了黃國明的想法，直說「你就去試一試！」

有了司令的背書之後，黃國明立即找來時任陸軍參謀長白捷隆討論，並且決定立刻提出說帖，由時任陸軍司令部建軍組長丶英文流利的黃文啟上校來執行，同時聯繫AIT台北辦事處的安合組長 一同討論，經過幾番的溝通之後，安合組認同了我國陸軍的建議方案，但同時也說，此事還要送到太平洋司令部（現今的印太司令部）來決定，請大家再等待一下。

黃文啟在陸軍爭取M1戰車案中表現傑出優異，一路從上校升任為中將，現任國防部戰規司長。（資料照）

過不到兩個星期，AIT就傳來好消息，說是太平洋司令部也接受了台灣採購M1戰車的方案建議，但最後是要再送到美國國防部來核定，同時，台灣陸軍也要派專人到美國國防部進行說明。黃國明接到這個訊息時高興的不得了，他找來黃文啟，「就是你了，你去美國跑一趟！」

黃文啟在此役表現傑出優異，一路由上校升到中將，目前擔任國防部戰規司長要職。

接下來的發展相當順利，美國國防部正式通知我國，同意出售108輛M1戰車及附屬設備，在我國國防部接獲這項驚喜的訊息時，還有點訝異，殊不知在陸軍司令部裡，已經開始在討論選派赴美受訓的種子教官以及相關接裝計畫了。

