軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

印度「光輝」戰機杜拜墜機後摔掉閱兵資格 外媒揭密安全命門

2026/01/24 14:06

印度國產「光輝」（Tejas）輕型戰機。（圖取自印度空軍）印度國產「光輝」（Tejas）輕型戰機。（圖取自印度空軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕印度航空工業的旗艦產品「光輝（Tejas）」輕型戰機，其聲譽正因近期的意外與行政決策面臨檢視。印度政府最新發布的 1月26日「共和國日（Republic Day）」閱兵飛行表演清單中，這款一向被列為國產驕傲的戰機竟罕見缺席。外電分析認為，此一異常動向可能與該機型近期在海外失事的紀錄有關。

印度「光輝」戰機杜拜墜機後摔掉閱兵資格 外媒揭密安全命門印度國產「光輝」（Tejas）戰機2025年於杜拜航空展失事瞬間。（圖翻攝自網路影片）

根據烏克蘭軍事網站《Defense Express》報導，印度慶典航空裝備清單已正式曝光，包含俄製 Su-30MKI、法製飆風（Rafale）、美製P-8I及多型國產直升機，卻唯獨不見長期被列為宣傳重點的「光輝」戰機。此一變動已引發軍事觀察家與媒體對其安全性及可靠性的高度關注。

針對外界疑慮，印度國防部長辛格（Rajnath Singh）在回覆相關詢問時，僅表示名單是基於挑選「具備最佳能力的平台」，並稱排除特定機型並無具體原因。外電指出，印度政府目前尚未對此決策提供技術層面的說明。

然而分析認為，由於「光輝」戰機於2025年杜拜航空展期間發生墜毀意外，目前的缺席讓外界對其技術穩定性產生疑慮。在國家重要慶典中將其排除，顯示出相關單位在處理大型展示活動時傾向採取較為保守的策略。

報導特別強調，儘管「光輝」戰機在國慶名單中缺席，但目前並無跡象顯示該機型已進入全面停飛階段。相較於巴基斯坦 JF-17「梟龍」戰機在國際市場上的動態，印度「光輝」此次在重要外交場景的「神隱」，可能進一步影響潛在買家的評價。

外界正密切觀察印度空軍是否會針對此機型的技術細節進行後續說明。這場發生在南亞的地緣防衛博弈顯示，國產武器的實戰能力與展示中的可靠性紀錄，將是決定其能否在國際軍備競爭中立足的關鍵指標。

