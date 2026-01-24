美艦首停中國援建雲壤基地！華府憂中柬秘密協議

美國海軍濱海戰鬥艦「辛辛那提號（USS Cincinnati）」24日首度停靠於柬埔寨雲壤海軍基地。（美聯社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美、中軍事力量在東南亞出現罕見的近距離接觸。美國海軍濱海戰鬥艦（LCS）24日首度駛入由中國援助擴建的柬埔寨雲壤海軍基地（Ream Naval Base），現場顯示美軍戰艦與停泊在當地的兩艘中國海軍戰艦僅相距150公尺。此舉被外界解讀為美方對該基地開放性與透明度的實質測試。

根據《法新社》報導，美軍濱海戰鬥艦「辛辛那提號（USS Cincinnati, LCS-20）」於24日上午靠泊在該基地由中方資助興建的新碼頭。辛辛那提號指揮官理卡梅（Andrew J. Recame）指出，這是首艘美軍戰艦在改建後的雲壤基地靠岸，並期待建立長期的合作關係。

事實上，雲壤基地的戰略角色長期引發美方關注。《華爾街日報》曾於2019年報導指稱中柬疑似簽署秘密協議，讓北京獨家使用該設施。儘管柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）多次強調基地並非單一國家專用，並在去年落成後先後邀請日本、美方艦艇訪問，但美方對中方在該地的實質影響力仍保持高度警戒。

軍事專家分析指出，中方自2022年起主導了該基地的現代化升級，並已於2023年底派遣戰艦常態化進駐。此次辛辛那提號的訪問，雖被柬方定性為「促進透明度」，但在美中競爭加劇的背景下，泰國灣是否會演變成兩強對陣的前哨站，仍有待後續觀察。

