老舊35快砲找到續命空間！ 若解決雷達問題 可納入台灣之盾防護網

空軍35快砲系統使，原本被列入汰除裝備之一，但面對共軍無人機群攻的新興型態威脅，若是用高價值的防空飛彈系統進行攔截擊殺，成本太高，因此讓成本較低丶老舊的35快砲系統得到「續命空間」。圖為官兵操作35快砲進行演練。（資料照，記者涂鉅旻攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕空軍35快砲系統使用至今已有40年之久，因為搭配使用的「天兵雷達系統」過於老舊丶消失性商源問題嚴重，原本被列入汰除裝備之一，但軍政人士今天指出，面對共軍無人機群攻的新興型態威脅，若是用高價值的防空飛彈系統進行攔截擊殺，成本太高，因此讓成本較低丶老舊的35快砲系統得到「續命空間」。

軍政人士透露，儘管我國已規劃採購美製 NASAMS 防空飛彈系統，但具備強大「硬殺」能力的 35 公釐快砲將不會退入歷史防線，只要有效解決雷達問題，35快砲系統還可以執行很多年的防衛任務，並且可以納入「台灣之盾」（T-Dome）整合防護網，作為機場與雷達陣地等關鍵設施的「最後防衛者」。

完整的 35 快砲系統，是由35公厘雙管防空快砲丶麻雀飛彈及天兵雷達組成，目前國軍現役的 35 快砲共有 48 門，全數配屬於空軍防空暨飛彈指揮部。快砲部隊長年分駐於全台各軍用機場、要塞，以及如樂山雷達站等具備戰略價值的高價值節點。軍政人士強調：「雖然 NASAMS 將在 2026 年起陸續抵台，接替部分屆齡的防空單元，但 35 快砲在面對低空、廉價且數量龐大的無人機威脅時，其『低成本、高射速、高密度火網』的特性，是每枚動輒數千萬元的飛彈所無法取代的戰略資產。」

軍政人士透露，儘管我國已規劃採購美製 NASAMS 防空飛彈系統，但具備強大「硬殺」能力的 35 公釐快砲將不會退入歷史防線，只要有效解決雷達問題，35快砲系統還可以執行很多年的防衛任務。圖為35快砲實施夜間射擊。（圖：軍聞社）

軍政人士說，35快砲系統的問題，是雷達不能用，但快砲本身的效能仍然穩定，過去分別於 1991 年與 2009 年進行兩次重大升級。特別是 2009 年啟動、總金額約 30 億 7950 萬餘元的「天武七號」專案時，將現役快砲全數提升至 GDF-006 型標準，使其具備發射 AHEAD（先進撞擊效率與摧毀砲彈）的能力，35 快砲在 AHEAD 彈藥的加持下，能在一瞬間釋放上萬枚鎢合金破片形成「死亡火網」，這也成為目前反制自殺式無人機最具威懾力的「殺手鐧」。

他指出，35快砲系統搭配使用的「天兵雷達系統」過於老舊丶消失性商源問題嚴重，等於看不到目標，也因此，若是能有效解決雷達的問題，35快砲系統就有續命的空間，這也是當前反無人機攻擊時，最具成本效益的做法。

圖為搭配35快砲系統的天兵雷達車，可協助導引快砲指向目標，提升攔截射擊的精準度及效率，但近年來因為雷達裝備超過壽限，雷達系統出現消失性商源問題，而且難以解決，已列入汰除計畫。（資料照）

