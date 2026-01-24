習近平軍權保衛戰開殺戒！張又俠、劉振立落馬 中央軍委形同癱瘓

中國國防部今日宣佈，中共中央政治局委員、中央軍委第一副主席張又俠，以及軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，兩人因涉嫌「嚴重違紀違法」遭立案調查。（圖：取自中國國防部網站）

〔記者羅添斌／台北報導〕 中共軍方權力核心驚爆史無前例的斷裂！中國國防部今日宣佈，中共中央政治局委員、中央軍委第一副主席張又俠，以及軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，兩人因涉嫌「嚴重違紀違法」遭立案調查，代表中共中央軍委會的高層結構形同癱瘓，也標誌著習近平對軍權的掌控已進入「近親屠殺」與「極端清洗」的殘酷新階段，自 2025 年啟動的解放軍內部「大清洗」至此已攀升至權力核心的最頂峰。

張又俠作為軍委排名第一的副主席，長期被視為國家主席習近平最堅實的盟友及穩定局勢的「定海神針」。今日官方的公告，終結了外界對其自 2026 年元旦以來因缺席多場重要會議而產生的失蹤猜測。與其一同落馬的劉振立，則是掌握解放軍作戰指揮權的聯合參謀部首長，兩名軍事核心領袖同時倒台，顯示習近平對軍方的控制與信任正經歷根本性調整。



長期觀察中共軍事動態的人士指出，張又俠與習近平同為「紅二代」，更是習近平在軍中最為倚重、具備實戰經驗的「鐵桿盟友」。外界原以為張在 2025 年底的連番整肅中能全身而退，未料 2026 年，習近平依舊下重手。

相關人士分析認為，這顯示習近平的疑心病已達頂峰，即便曾為其鞏固軍權立下汗馬功勞的領袖，只要被懷疑「忠誠不絕對」，終究難逃被祭旗的命運。 從火箭軍到中央軍委 震盪層級前所未見。

自 2025 年以來的這波大肅清，從火箭軍、裝備發展部到如今的中央軍委樞紐，被抓捕的「上將」人數已呈現「倍數成長」。自 2025 年至今，已有超過 13 位解放軍上將級將領遭撤職或消失，名單包括前軍委副主席何衛東、軍委政治工作部主任苗華等人。 今日張又俠與劉振立的落馬，形同宣告負責作戰與指揮的軍委首腦部「集體癱瘓」，這在中共建政史上，除了文革時期外，極為罕見

