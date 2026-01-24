2025年至今共軍逾13位上將落馬 軍事體系面臨史無前例大地震

圖為習近平去年1月與時任中央軍委副主席張又俠等視察部隊。（圖取自人民網）

〔記者羅添斌／台北報導〕中國軍方內部整肅風暴持續擴大，解放軍高層自 2025 年起經歷了建軍以來最為劇烈的人事震盪。根據官方公告及國安單位分析，自去年（2025年）至今，已有至少11 位現役或曾任核心要職的解放軍上將因涉及「嚴重違紀違法」被撤職、開除黨軍籍並移送司法審查，加上中國國防部今天宣佈的張又俠丶劉振立被立案調查，總數已達到驚人的13人。

2025 年 10 月 17 日，中國國防部發布公告，正式解除多位軍方核心將領職務。這份名單不僅涉及軍委高層，更涵蓋了各大戰區與軍種，包含：

軍委核心層：原中共中央軍委副主席、政治局委員何衛東上將；原中央軍委委員、軍委政治工作部主任苗華上將。

軍事指揮系統：原軍委聯合作戰指揮中心常務副主任王秀斌上將；原東部戰區司令員林向陽上將。

軍種與政工系統：原火箭軍司令員王厚斌上將；原武警部隊司令員王春寧上將；以及秦樹桐（陸軍政委）、袁華智（海軍政委）、何宏軍（軍委政工部副主任）等三位上將。

到了2025 年 12 月底，中國全國人大常委會再度公告，罷免中央軍委政法委書記王仁華（上將）及武警部隊政治委員張紅兵（上將）的人大代表資格。

中國國防部今日宣佈，中共中央政治局委員、中央軍委第一副主席張又俠，以及軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，兩人因涉嫌「嚴重違紀違法」遭立案調查，代表中共中央軍委會的高層結構形同癱瘓。

