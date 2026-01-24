盛傳海鯤潛艦下週出港潛航 先進行「呼吸管深度測試」

海鯤號完成浮航測試，進入潛航測試階段。（台船提供）

〔記者洪定宏／高雄報導〕潛艦海鯤號去年12月5日入塢調校整備，今年1月21日出塢浮航回到高雄港91號碼頭，雖然台船隨即對外宣稱「潛艇的測試程序相當繁複，時間往往相當冗長；特別是原型艦，依據國外經驗有時會長達1年以上」，但盛傳海鯤號最快將於26日上午出港潛航，先進行「呼吸管深度測試」。

回顧海鯤號的測試過程，首先是2024年2月27日從海昌廠房移至台船小塢，同年7月15日轉至高雄港91號碼頭展開岸測或稱碼頭測試（HAT）；若以2024年7月15日停靠碼頭的岸測時間點計算，原型艦測試已超過1.5年。

2025年6月14日，海鯤號離開碼頭，首次以自主動力在高雄港內繞行；同年6月17日首度出海測試（SAT），直到去年11月28日，都只是浮航，沒有潛航，延誤簽約預定的去年11月交艦時程，被海軍開罰。

若以2025年6月17日首度海測時間點計算，原型艦測試僅7個月，面對接下來潛航的呼吸管深度測試、淺水深度測試、深水深度測試等三階段測試，距離台船引用外國案例的「長達1年以上」時程，推估最快也要等到今年中旬才能完成所有測試。

