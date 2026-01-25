加採購F-35戰機有變數 瑞典拋「獅鷲」加「全球之眼」方案喊「選我」

紳寶獅鷲戰機（後）與全球之眼預警機（前）同框飛行畫面。（取自紳寶官網）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕加拿大對於是否採購88架F-35戰機有所疑慮，甚至牽動美、加兩國關係發展。與此同時，瑞典藉機向加拿大招手，瑞典軍工大廠紳寶（Saab）近日向加拿大政府正式提案，推薦加國採購72架JAS-39E/F「獅鷲」（Gripen）戰機，搭配6架「全球之眼」（GlobalEye）預警機，進而建構加拿大空軍未來空防體系。

加拿大雖已編列預算，準備向美採購88架F-35A匿蹤戰機，且首批戰機最快今年接裝，但加國內部尚有雜音。關鍵在於F-35A採購成本、後續全壽期維護費用極為昂貴，對於加國財政負擔過重，也促使加國政府重新思考，是否改採購其他更具經濟效益的戰機，與F-35A搭配。

對此，軍聞網站「Army Recognition」報導指出，瑞典大廠紳寶提案，向加拿大出售72架JAS-39E/F戰機，這是「獅鷲」系列最新改良型，強化航電、發動機與AESA主動電子掃描陣列雷達，能有效整合北約現役武器。而搭配的「全球之眼」預警機，則是利用商務機平台改裝，具備優異的長時滯空能量，其搭載的Erieye ER雷達能精準掌握空中與水面動態，與「獅鷲」一同執行情監偵與指管任務。



雖然JAS-39E/F並非第五代戰機，匿蹤性能不如F-35A，卻擁有著可靠且強大的電戰與攔截能力，且考量運作成本，可望成為加國政府評估的方案。

此外，紳寶也強調此案將帶動加國產業發展，若獲得加國青睞，該公司將擴大與加國國防工業合作，預計可創造約 1 萬個就業機會。此舉被視為強化加國國防自主、經濟發展的誘因，試圖在F-35A戰機之外，為加國空軍提供另一種高效率且成本可控的作戰選項。

