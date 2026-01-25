美軍豪砸150億升級戰斧飛彈 Block V版變身「航艦殺手」

澳洲皇家海軍驅逐艦發射戰斧（Tomahawk）巡弋飛彈（圖）。美方近期簽署約150.8億元台幣合約，將該飛彈升級至Block V標準，使其具備獵殺海上移動目標的能力。澳洲與日本皆已加入此項採購升級計畫，旨在強化印太地區的遠程打擊威懾力。（圖取自澳洲國防部）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國軍方正全面強化其在太平洋與大西洋的遠程威懾力。美國國防部近日證實，已與軍工巨頭RTX（前身為雷神公司）簽署一項價值高達4.765 美元（約新台幣150.8億元）的重大合約，旨在為現役「戰斧（Tomahawk）」巡弋飛彈進行大規模現代化升級與壽命延長工程。

根據軍事網站《Naval Technology》報導，這項合約涵蓋了第五與第六批次的生產項目。這批升級後的飛彈將主要交付給美國海軍，部分則撥交給陸軍與海軍陸戰隊。此外，合約中約9950萬美元（約新台幣31.5億元）的預算已撥付給英國皇家海軍，用於同步提升盟友的精準打擊資產。

此次升級的核心是將現有的Block IV版本提升至全新的Block V標準，並將飛彈服役壽命延長15年。相較於傳統僅能精準打擊固定陸地目標的舊型號，Block V系列具備更強大的導航與電子加固系統。

其中最受矚目的是Block Va型，又被稱為「海上打擊戰斧（MST）」，具備追蹤並擊中海上移動目標的能力。而Block Vb型則配備了聯合多效戰頭，能針對更多樣化的陸地目標進行摧毀。這項升級被視為美軍因應區域衝突，特別是反制中俄海軍擴張的重要軍事布局。

實戰數據曝隱憂 曾現「4枚未爆彈」成升級導火線

報導指出，美軍決定加碼升級，與近期戰斧飛彈的實戰表現有關。儘管戰斧飛彈在「午夜之錘行動（Operation Midnight Hammer）」中成功打擊伊朗軍事目標，但在尼日的反恐行動中，16枚發射的飛彈之中，竟有4枚未能引爆。

這項「25% 啞火」的失誤數據，顯示現有庫存飛彈亟需進行重新認證與現代化。美軍表示，透過對現有儲備飛彈進行改裝，不僅能以較低成本維持戰略庫存，更能確保在未來的武裝衝突中具備100%的有效打擊率。目前日本、澳洲也已投入採購計畫，預計2029年4月前完成全數升級。

