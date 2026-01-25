讓美國飛彈產能再次偉大 挪威康士伯赴美設廠量產「雙彈」

「聯合打擊飛彈」的射程可達555公里（取自康士伯網站）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕為了強化美國及盟邦的防衛供應鏈韌性，挪威國防大廠康士伯（Kongsberg）集團宣布在美國維吉尼亞州托阿諾（Toano）興建首座先進飛彈工廠，本月中旬舉行開工儀式。未來該廠將專門生產「海軍打擊飛彈」（NSM）及「聯合打擊飛彈」（JSM），以因應日益增長的國際國防需求。

這場開工儀式由康士伯集團總裁李伊主持，美連邦眾議員魏特曼及挪威駐美大使胡特費爾德等人皆受邀出席。李伊指出，新工廠除能提供先進飛彈的額外產能與技術支援，預計將為當地創造超過180個就業機會，帶動約1億美元（約新台幣31.5億元）的經濟效益，對提升供應鏈韌性具有戰略意義。

在飛彈性能方面，NSM是一款具備高生存率的高精準度巡弋飛彈，其採用的複合材料與特殊設計具備極佳匿蹤性能，能掠海飛行躲避雷達偵測，有效射程約為185公里，目前已是美國海軍與陸戰隊的主要反艦武器。

JSM則是專為F-35戰機內置彈艙所設計的空射型號，除了保留NSM的反艦與對地打擊能力，更整合了先進的目標辨識系統，從高空發射的射程可達555公里。

目前NSM已獲包括美國在內的14個國家採用，JSM則有5國採購。康士伯集團表示，這座新廠區的工程將在今年夏季正式啟動，預計2027年底投入量產，並於2028年底進入全速生產階段，屆時將成為美國及盟邦遠距打擊火力的重要支援據點。

