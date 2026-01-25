美軍「羅斯福號」啟航展開太平洋部署 外界分析：意在強化威懾

美國海軍核動力航艦「羅斯福號」（CVN-71）2018年3月15日航行於阿拉伯灣。該艦已於2026年1月21日離開聖地牙哥，在完成長期維護後正式展開新一輪太平洋區域部署。（美國海軍資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國海軍實質部署重回太平洋空域。美國海軍尼米茲級核動力航空母艦「羅斯福號（USS Theodore Roosevelt, CVN-71）」21日正式離開加州聖地牙哥北島海軍航空站，啟程展開新一輪的太平洋區域部署。外界分析認為，這是在全球多處衝突點延燒之際，美方強化區域存在的最新動向。

根據《富比世》（Forbes）報導，羅斯福號作為第9航艦打擊群（CSG-9）的旗艦，在完成長期維護與訓練後，正式恢復作戰功能。美國太平洋艦隊證實該艦已展開部署，惟並未公開其具體航行目的地與最終戰略目標。

羅斯福號因強大戰力被暱稱為「大棒（The Big Stick）」。根據美國海軍研究協會新聞（USNI News）數據，該艦是過去5年內美軍表現最繁忙的航艦，其上一次部署曾創下長達278天的紀錄，頻繁穿梭於第三、第五與第七艦隊轄區。

部分軍事觀察家指出，這種「馬拉松式部署」反映了美軍當前航艦戰力吃緊的現狀。由於多艘航艦正處於漫長的維護周期，現有可動用艦艇必須延長海外停留時間，這不僅影響艦員士氣，也對船體維護與長期作業成本造成挑戰。

羅斯福號具備深厚的作戰背景。該艦曾於1991年波斯灣戰爭期間執行超過4200架次任務，並於2024年部署於中東地區以遏阻區域侵略。

最新的訓練影像顯示，羅斯福號在啟航前夕，持續於加州外海進行MH-60S「海鷹」直升機的起降測試。軍事分析人士認為，隨著羅斯福號航向太平洋深處，其後續動向將成為觀測美國在相關區域戰略布局的重要指標。

