美軍拉警報！兵推揭這一大命門：高強度衝突恐數日內耗盡精準飛彈

美軍試射「標準六型」（SM-6）飛彈。最新專家分析示警，美軍飛彈產能正面臨結構性瓶頸。（美軍DVIDS網站）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國防工業正顯露出一個可能影響大國衝突勝負的結構性弱點。軍事專家最新分析指出，美國飛彈製造速度已無法匹配現代高強度戰爭的節奏。根據情境模擬顯示，若爆發大規模對抗，美軍的高階精準武器可能在不到一個月內耗盡，面臨彈藥補產不足的戰略風險。

根據軍事網站《Defence Blog》報導，航太防禦專家波雷戈（John Borrego）指出，當前美軍面臨的挑戰並非單純的機器產速，而是無法將軍事需求迅速轉化為「可火速服役的火力（time-to-fielded-firepower）」。隨著潛在對手在戰術與反制技術上的快速迭代，傳統防衛製造鏈已出現顯著的時差風險，可能導致技術優勢因物資到位過慢而受限。

請繼續往下閱讀...

波雷戈提出「四大時鐘」模型解釋產能隱憂，第一是「設計轉產化」脫節；第二是「認證效率」低落，每批次皆需耗時重複認證；第三是「工廠產出率」瓶頸，原料轉化為硬體效率不佳；第四則是「戰時激增能力」不足。這導致美軍工廠在面臨需求突增時，往往難以在短時間內將產量翻倍。

2023兵推數據 對中高強度衝突不到30天先進彈藥恐告罄

這項警告與美國政府內部的評估呼應。2023年美國眾議院戰略競爭特設委員會進行的兵推結論指出，在與中國的高強度衝突情境中，美軍將在不到1個月的時間內耗盡先進飛彈與炸彈，部分關鍵武器甚至可能在「數日之內」告罄。波雷戈進一步指出，目前供應鏈過度依賴單一來源供應商，且在推進藥等高敏感原料上產能脆弱。

若美方無法有效提升製造韌性，將面臨兩項挑戰：首先是戰略威懾力面臨壓力，對手若研判美軍庫存周轉率不足，可能影響其戰略決策；其次是在長時期的衝突中，美軍將難以維持持續性的精準打擊能量。

總結來看，美軍當前面臨的是「製造深度（manufacturing depth）」的較量。波雷戈強調，美軍必須建立具備韌性的數位化生產鏈，而非單純依賴有限的庫存。對台灣而言，美中兵推暴露的彈藥消耗與產能失衡問題，牽動了自主防衛儲備與盟國支援的戰略想像，在區域情勢變動下，戰略存量的儲備速度已成為各界關注的生存指標。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法