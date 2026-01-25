張又俠落馬撼共軍高層 地緣政治將添不確定因素

中共軍委會副主席張又俠上將遭調查。（法新社檔案照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國解放軍僅次於國家主席習近平的「二把手」、張又俠上將涉及違紀遭調查，形同落馬，我方長期觀察中共情勢的政軍人士說，此舉已使中共解放軍的指揮鏈出現裂痕，對於台海乃至於印太局勢而論，都將增添難以預測的不確定性，我方應嚴密關注。

中國解放軍是「黨指揮槍」，也就是接受中國共產黨指揮，並且由中央軍事委員會作為最高領導單位，由習近平擔任軍委會主席，並由二名軍委會副主席輔佐，近年多由解放軍上將出任。政軍人士說，張又俠2018年起擔任中共軍委會主席迄今，是最資深且具實戰經驗的將領，其落馬對於解放軍有著深遠影響，另一名副主席為去年10月才接任的張升民上將。

美國前國安顧問佛林（Michael Flynn）在社群平台X轉發相關消息形容，中共此波整肅是「政變」徵兆，知情人士說，雖然張又俠的落馬，是否代表習近平政權不穩，還有待觀察，但是張又俠在解放軍輩分相當高，與美國又有一定的互信基礎，如此一來，對於太平洋兩岸的強權而言，可能將失去一個能夠和緩局勢的關鍵人物，如果習近平的政治判斷凌駕於軍事專業，這對於印太區域甚至台海局勢，將投下不確定因子。

該人士表示，在習近平清洗軍隊內部要員後，若產生內部矛盾問題，是否以對外手段紓解壓力，值得進一步觀察。即使張又俠落馬消息出爐後，尚未在台灣周遭見到共軍異常的舉措，但未來不排除看到共軍在台海、東南、南海等地，持續向周遭國家施加壓力，包括我國在內必須更加提高警覺，避免出現誤判情勢的狀況發生。

