川普公開「干擾器」武器系統 定向能量技術如何癱瘓中俄防禦系統？

委內瑞拉米蘭達將軍空軍基地內，俄製「山毛櫸-M2E」防空系統遭美軍精準擊毀。川普揭密美方在1月3日行動中動用神祕武器「混亂者」，疑透過定向能量技術使中俄製飛彈與雷達系統瞬間失靈，導致委國尖端防衛網淪為廢鐵。（翻攝自社交平台X）

〔編譯陳成良／綜合報導〕現代戰爭的遊戲規則已因一場「無聲突襲」徹底改寫。美軍1月初生擒前委內瑞拉獨裁者馬杜羅（Nicolás Maduro）時，首度大規模投入代號為「干擾器（The Discombobulator）」的定向能量武器（DEW）。這款黑科技不僅能跨過物理防線讓中、俄製尖端雷達與飛彈瞬間癱瘓，更能透過非接觸手段使敵軍生理崩潰，展現出美軍對中俄軍事體系的「降維打擊」優勢。

根據《紐約郵報》報導，美國總統川普24日在橢圓形辦公室證實了這款武器的存在。在突襲加拉加斯（Caracas）的行動中，僅20名精銳美軍就在無人傷亡的情況下取下首腦。川普直言，委國部隊按下了俄羅斯與中國製飛彈的發射鈕，卻「什麼都沒發生」，這顯示美軍已掌握能在不直接開火的情況下，讓敵方電子設備「廢物化」的關鍵密鑰。

哈瓦那症候群實戰化 定向能量武器成「腦部炸彈」

印度《世界一體新聞台》（WION）報導， 從技術角度分析，「干擾器」極可能是結合了高頻微波與強烈聲波的新型裝備。目擊者描述的「頭部像從內部炸開、集體鼻腔噴血、嘔吐、倒地不起」等症狀，與近年引發外交風暴的「哈瓦那症候群」高度吻合。這代表美軍已克服能源小型化的門檻，將原本神祕的、具備致殘能力的定向能量波，成功安裝於無人機或直升機平台上進行精準投射。

請繼續往下閱讀...

此次行動暴露了中、俄製武器在面對強脈衝干擾時的脆弱性。川普強調，當「干擾器」對準目標後，現場所有雷達系統無預警關閉，這顯示該武器能精準鎖定電子設備的半導體組件，透過能量過載使其燒毀或指令死鎖。這解釋了為何委國守衛拚命按鈕也無法反擊。數據顯示，在過去半年內，美軍已在該區域進行35次類似技術的環境驗證，馬杜羅案則是這場「科技霸權」的最終展示。

這種「不戰而屈人之兵」的技術優勢將導致嚴重後果：第一，傳統防空網失效，若飛彈與雷達能被遠程鎖死，中俄建立的區域拒止（A2/AD）防線將形同虛設；第二，斬首門檻大幅降低，特種部隊可利用能量武器製造「局部失能區」，在敵方察覺前完成任務。

總結來看，川普公開揭密「干擾器」，不僅是為了展示肌肉，更是對全球挑戰者的心理威懾。這標誌著美軍正從「動能毀滅」轉向「電磁與生物干擾」的絕對領先。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法