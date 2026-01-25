解放軍AI模擬「獵鷹」殺戮！對手5.3秒團滅 美軍產能恐慘輸

中國9月3日閱兵於北京展示所謂的「機器狼」與無人機群。（翻攝自央視畫面）

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國解放軍正將大自然的掠食本能寫入人工智慧（AI）代碼，打造能自主獵殺的機械大軍。根據美媒最新揭露，中國頂尖軍事院校已成功訓練無人機群模仿「獵鷹」捕食行為，在模擬空戰中僅耗時5.3秒就將對手全數殲滅。這項技術不僅大幅降低對人類操作員的依賴，更意圖透過數量優勢與生物演算法，在未來衝突中對美軍構成嚴峻的不對稱威脅。

根據《華爾街日報》24日報導，中國工程師透過觀察獵鷹鎖定獵物，訓練防禦型無人機摧毀敵機；同時教導攻擊型無人機模仿鴿子群體閃避。在一次「五對五」實戰模擬中，搭載「獵鷹演算法」的無人機群在短短5.3秒內就摧毀了所有對手。這項研究已於2024年4月獲得專利，是中國軍工體系近年取得數百項「蜂群智慧」（Swarm Intelligence）專利之一。

百萬架 vs 數萬架 美軍陷「產能絕望」

除了軟體進化，硬體產能鴻溝更讓五角大廈感到窒息。報導對比指出，中國利用製造業優勢，年產能已突破100萬架無人機；相比之下，供應鏈脆弱的美國每年僅能生產「數萬架」，且成本高昂，雙方戰力落差巨大。中國官媒近期更密集展示多種發射平台，包括一車可發射48架無人機的「蜂群1號」、無人機母艦「九天」，以及配備機槍的「機器狼群」，意圖形成對手難以招架的「飽和攻擊」。

在「認知戰」領域，解放軍的技術同樣引發關注。喬治城大學安全與新興技術中心（CSET）審查的招標文件顯示，解放軍正開發一種移動式系統，能利用 AI 生成「深偽」（Deepfake）影片，並透過雷射直接投影在建築物上，意圖製造社會混亂。此外，招標書還提及一種安裝在無人車上的「意識干預系統」，能發射足以導致耳膜破裂的高分貝聲波，被專家形容為現代戰爭中極具破壞力的心理戰手段。

報導分析指出，解放軍積極擁抱AI自主作戰系統，部分原因是為了彌補自1970年代末以來缺乏實戰經驗的短板。華府智庫詹姆斯敦基金會指出，共軍內部認為自主系統在具體戰術上將超越人類士兵。然而這也伴隨著極大風險：一旦將生殺大權交給演算法，失控的機器可能會做出人類指揮官無法預測的致命決策。

