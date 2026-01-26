為何國軍要成立「聯合火協中心」？ 要讓各式飛彈火力用在刀口上

海馬士多管火箭系統發射情形。（資料照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部透過年度預算、特別預算採購各式精準彈藥，參謀本部作計室去年進行「聯合火力協調中心」成立籌備工作。知情人士表示，由於國軍未來4到5年獲得的精準彈藥數量達數千枚以上，聯合火協中心可以有效協調各軍、兵種的火力部署，讓作戰效益最大化。

雖然攸關大量新銳武器採購的1.25兆軍購特別預算，尚未過立法院這一關，但軍方人士說，我國尚待交付的飛彈超過1000枚以上，可攔截彈道飛彈的愛國者三型增程型（MSE）飛彈，預計於2027年全案執行完畢，總數量達數百枚，用於反制水面艦艇的岸置魚叉反艦飛彈共計400枚，首批將在今年交付。

另外，供「海馬士」系統發射、射程約300公里的ATACMS戰術飛彈共計84枚，也將在今年以前交付完畢。若1.25兆元軍購特別預算得以過關，將引進超過20萬架無人機、無人艇，還有數以千計的各式飛彈，需要更有效地權責單位進行調配，這項工作由參謀本部聯三（作戰及計畫室）負責。

除此之外，根據「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算」相關報告刊載，國防部作計室預計耗資近億元預算，分別實施聯合作戰指揮中心、聯合應變中心與分散指揮中心設施整修案；情次室也投入1000萬元，協助分散指揮中心設施整修工作。

