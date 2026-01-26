各國都在增加軍費 林雅鈴：我國位處高風險區、增預算勢在必行

包括我國在內的各國持續增加國防預算，圖為海軍沱江級巡邏艦。（資料照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕政府極力爭取獲得更寬裕的國防預算，保障國家安全，國防院國家安全研究所副研究員林雅鈴指出，在全球地緣政治風險升高下，增加國防預算已成為全球趨勢，國防支出除提供經濟活動所需的「安全環境」，更推動航太、通訊及半導體等產業鏈發展。考量我國位處高風險地區，增加預算提高防衛能力勢在必行，如何在安全需求與經濟增長間找到平衡點，將成為當務之急。

（原文「地緣風險升溫正導致全球軍費支出上漲」由國防院國家安全研究所副研究員林雅鈴撰述，本報獲國防院同意全文轉載）

2025年1月美國總統川普再次上台後，不斷敦促美國盟友和夥伴要為自身安全承擔更多責任，並多次提及台灣應該提高軍費支出以防衛國家安全。從數據來看，2026年我國國防預算為新臺幣9,495億元、佔國內生產總值（GDP）3.32%，創下歷史新高；另根據《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案，規劃自2026年至2033年投入新臺幣1.25兆元的軍購特別預算。然而，近期我國國防預算及1.25兆元國防特別預算持續成為國內各界焦點，特別預算遲遲未能通過甚至引發國際媒體關注。但觀察世界各國的軍費支出情況可以發現，近年來在地緣政治影響下，全球軍事支出正在快速增長。

提升國防預算已成為全球趨勢

近年來，在全球地緣政治風險持續升高、國際局勢緊張的情況下，世界各國已紛紛增加國防預算，據以應對日益增長的威脅。根據斯德哥爾摩國際和平研究所的數據顯示，自2016年以來，全球國防支出開始一路增長，至2024年累計漲幅已達到37%；2024年全球國防支出為2.72兆美元，比2023年增加3,318億美元、年增長率為9.4%，是冷戰結束以來增長幅度最大的一年。

從各國軍費支出來看，2024年全球有超過100個國家及地區增加軍費支出，前5大軍費支出國分別為美國、中國、俄羅斯、德國與印度，總計支出約佔全球軍費的60%。其中，歐洲在烏克蘭戰爭持續膠著以及美國對北約防衛承諾不確定性的影響下，2024年除了馬爾他之外的所有歐洲國家全部提升了軍費支出，整個歐洲的軍費支出達到6,930億美元，增長幅度高達17%，同樣創下冷戰結束以來的最大軍費支出紀錄。而在印太地區，隨著印太區域安全格局的劇烈震盪，以及中國的國防開支佔整個亞洲及大洋洲地區軍費總額的近一半，致使印太地區國家近年亦不斷提升軍事支出，例如，2025財年日本國防預算達到創紀錄的8.7兆日圓（約550億美元），比2024財年增加9.4%，並預計投資遠程精準打擊武器、全面防空和飛彈防禦系統及開發國防通訊衛星等等，以強化國家的「反擊能力」。顯見在全球局勢緊張以及地緣政治風險影響下，增加國防預算已成為全球趨勢。

國防發展已成為國家安全和經濟發展的雙重考量

長期以來，國防支出與經濟成長之間的關係始終是經濟學界的爭議焦點，兩者之間並非單純的正相關或負相關，而是取決於國家的發展階段、資源配置效率以及地緣政治環境等因素。當一國面臨外部安全威脅時，提升嚇阻與防衛能力可以降低地緣政治不確定性，進而降低投資者對風險的要求報酬與供應鏈斷裂的預期成本。也就是說，國防支出具有典型的公共財特徵，其本身雖不必然直接創造產出，但提供了經濟活動所需的「安全環境」這一公共財，因而能改善企業投資決策的可預期性、穩定資本市場與貿易，特別是在地緣政治風險高、能源與航運路線脆弱，或是關鍵技術供應鏈易受衝擊的環境下，提高安全將成為支撐長期發展的前提。

其次，國防投資常被認為可以帶動產業發展，例如，CB Insights的報告指出，全球無人機市場規模在2024年為731億美元，預計到2030年將成長到1,636億美元，其中國防需求是最主要的市場驅動力。在航空航太產業與國防市場規模方面，預估市場規模將從2025年的8,469億美元增長到2026年的8,996.5億美元，複合年增長率（CAGR）為6.2%，到2030年市場規模將達到1.18兆美元，複合年增長率為7.1%，成長原因包括對下一代軍事平臺的需求增加、採用自主和無人駕駛航空系統、對先進導彈防禦系統的投資增加等等。顯見國防產業推動航太、通訊、能源及半導體等產業鏈共同發展的經濟價值。

然而，儘管國防科技研發的技術外溢效果有助於一國的工業化及相關產業供應鏈發展，但由於國防支出也是財政政策的一部分，其支出規模與資源排擠效應需要謹慎考慮；再者，國防支出的結構與資源配置，包括資金投入研發比例、本土廠商供應鏈整合、國內外採購分配等等，亦會影響國防支出的經濟效果。唯有透過有效的預算監測完善資源配置，方能帶來正向效益。

整體而言，在當前國際情勢緊張格局下，提升國防預算已成為世界各國的趨勢，加上近年來印太地區區域軍事緊張，區域內國家無不提高軍事支出以因應各項威脅，我國位處地緣政治高風險地區，增加國防預算提高國家防衛能力勢在必行，唯如何透過國防投資同時創造安全與經濟價值，在安全需求與經濟增長之間找到動態平衡點，將成為當務之急。

