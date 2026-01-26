海鯤號展開首次潛航測試力拚六月交艦

傳海鯤號今進行首次潛航測試。（台船提供）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕國造潛艦原型艦海鯤號（舷號 SS－711）完成5次浮航測試，傳今天（26日）進行首次潛航測試，力拚6月交艦。台船表示，潛艦要在水下長時間隱密航行，每次潛航前，都需要進行裝載規劃、裝載檢查、系統檢查、實際演練等四大步驟，合格後才能出海潛航，確保萬無一失。

軍事迷今一早到場拉布條、揮舞國旗，為海鯤號、海軍及台船加油。（記者李惠洲攝）

海鯤號原定去年4月份啟動海測，11月底依約交艦，卻延遲到6月17日才首度海測，推展進程也因不同因素延宕，直到11月28日完成第5次海測，台船宣布進入潛航測試階段，並於今進行。有軍事迷一早到高雄港岸際拉起布條，為海鯤號、海軍及台船加油打氣，不過目前仍未見海鯤號身影。

台船指出，潛艦要在水下長時間隱密航行，出任務前必須經過嚴格檢查與準備，就像「全身健檢 + 打包行李 + 緊急演習」，確保安全、穩定、萬無一失。因此，潛艦每次潛航前，都需要進行裝載規劃、裝載檢查、系統檢查、實際演練等四大步驟，合格後才能出海潛航。

裝載規劃部分，根據該次測試任務的航行距離、時間、天氣等，決定燃料（油量）、人員、飲用水、食物、高壓空氣、武器、彈藥、救生與損管器材乘載量，據此計算總重量與分布，以確保船體平衡、不會歪斜或失控，符合安全標準。

比較特別的是在測試航行時，除了船員外，還有測試人員會上船，包括受測裝備廠商的技師、船廠的工程師與技師、海軍的監造人員等，因此船上的總人數會遠多於一般所需船員數，須嚴格限制上船人員與額外裝備。台船表示，海鯤艦因為是台灣首次建造潛艦，台船還沒有足夠數量的合格潛艦船員可擔任操船的試車小組，所以初期委託海軍256戰隊派官兵協助，算是特例。

裝載檢查則先按清單逐項裝載，邊裝邊檢查數量與位置是否正確，再進行全艦總盤點，排除多餘或臨時物品（例如額外工具、私人物品）。若有額外重量，評估影響並移除，最後更新數據確認穩定。

台船說，系統檢查像飛機起飛前檢查一樣，要先確認水密門、艙室關緊不漏；液壓、電力、空氣、控制系統正常；滅火、防漏、緊急燈光、救生筏、逃生通道隨時可用；水下任何小問題都可能致命，安全問題絕不能馬虎。

最後的步驟為實際演練，艦上全員練習基本操作（航行、武器、通訊導航），重點進行各種模擬演習，例如引擎故障、突然停電 、進水、火災，反覆訓練，提升默契與應變能力。

